Fabiański lepszy od Casha. Zdecydował rykoszet

Decydująca dla losów niedzielnej potyczki okazała się 74. minuta. Declan Rice podał piłkę do Pablo Fornalsa, który zdecydował się na strzał z dystansu. Hiszpana zablokować próbował Ezri Konsa. Obrońca gospodarzy miał jednak pecha, bo piłka po jego nodze przelobowała bramkarza Emiliano Martineza i wpadła do siatki. Gdyby nie rykoszet, gola prawdopodobnie by nie było. Co warte podkreślenia, to dopiero pierwsze trafienie Młotów w tym sezonie.

Źródło: Getty Images West Ham do 4. kolejki musiał czekać na pierwszego gola i pierwsze zwycięstwo w sezonie

Doczekali się

Gospodarze natychmiast próbowali odpowiedzieć, a dokładnie Cash. Uderzenie reprezentanta Polski było jednak mocno niecelne. Do protokołu meczowego prawy obrońca wpisał się w 57. minucie za sprawą żółtej kartki za podcięcie przeciwnika.

Mało pracy miał w tym meczu drugi z Polaków. Fabiański zanotował 320. mecz w Premier League i po raz 85. zachował czyste konto. Po serii trzech porażek na początku sezonu Premier League jego drużyna odniosła premierowe zwycięstwo. Z kolei dla Aston Villi to trzecia porażka w tej kampanii.

Na domiar złego gospodarze stracili Phillippe'a Coutinho, który w 66. minucie opuścił boisko z powodu kontuzji.



West Ham finally get their first goal of the season, Pablo Fornals with the finish



pic.twitter.com/CEQoIgRrqy — Back Again W/Troopz Podcast (@backagain) August 28, 2022





Wyniki 4. kolejki:



sobota

Southampton - Manchester United 0:1

Brentford - Everton 1:1

Brighton - Leeds United 1:0

Chelsea - Leicester City 2:1

Liverpool - Bournemouth 9:0

Manchester City - Crystal Palace 4:2

Arsenal - Fulham 2:1



niedziela

Aston Villa - West Ham United 0:1

Wolverhampton Wanderers - Newcastle United 1:1

Nottingham Forest - Tottenham Hotspur (17.30)