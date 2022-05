Liverpool odrobił straty i przedłużył nadzieje na tytuł

Juergen Klopp przedłużył kontrakt z Liverpoolem do 2026 roku

Juergen Klopp przedłużył kontrakt z Liverpoolem do 2026 roku

Juergen Klopp przedłużył kontrakt z Liverpoolem do 2026 roku

Erling Haaland zagra w Manchesterze City. Kluby potwierdziły wielki transfer Erling Haaland,... czytaj dalej » Od dawna jasne jest, że o mistrzostwo Anglii w tym sezonie rywalizują wyłącznie piłkarze Liverpoolu i Manchesteru City. Trzy mecze przed zakończeniem rozgrywek tabelę otwierali The Citizens z przewagą trzech punktów nad The Reds, którzy w ostatnią sobotę tylko zremisowali u siebie z Tottenhamem (1:1).

Emocje od pierwszych minut

Początek wtorkowej rywalizacji również nie ułożył się po myśli Liverpoolu. Już w 3. minucie goście stracili na Villa Park bramkę. Po dośrodkowaniu z lewej strony strzał głową z sześciu metrów oddał Douglas Luiz, a interweniujący Alisson wybił piłkę przed siebie. Dopadł do niej ponownie Luiz i mocnym strzałem z niedużej odległości otworzył wynik.

Na reakcję faworytów nie trzeba było długo czekać. Już trzy minuty później z rzutu wolnego w pole karne gospodarzy dośrodkował Trent Alexander-Arnold, a w ogromnym zamieszaniu najlepiej odnalazł się Joel Matip, pakując piłkę do siatki z zaledwie trzech metrów.

Okazji do kolejnych trafień z obu stron nie brakowało. Najlepszych nie wykorzystali: Danny Ings (Aston Villa) – w 24. minucie niecelnie strzelał głową z zaledwie kilku metrów iNaby Keita (Liverpool) – z pięciu metrów nieczysto trafił w piłkę w 35. minucie.

Kilka chwil wcześniej, z powodu kontuzji mięśnia dwugłowego uda, boisko opuścić musiał Fabinho.

Źródło: Getty Images Kontuzjowany Fabinho musiał opuścić boisko

Do przerwy na tablicy wyników widniał remis 1:1.

Uśpili rywali, a potem wyprowadzili cios

Druga połowa również była wyrównana. Tym razem zabrakło jednak sytuacji bramkowych na początku. Walka toczyła się w środkowej strefie boiska, której nie potrafiła zdominować żadna ze stron.

Z letargu wyrwał wszystkich Sadio Mane. W 65. minucie The Reds wyprowadzili po przechwycie na środku boiska szybką akcję, z lewej strony w pole karne dośrodkował Luis Diaz, a celnym strzałem głową na 2:1 popisał się Senegalczyk.

Źródło: Getty Images Sadio Mane strzelił gola na 2:1 w meczu Aston Villa - Liverpool

Gospodarze nie byli w stanie odpowiedzieć. Z każdą kolejną minutą przewaga Liverpoolu rosła. Najaktywniejszy w barwach The Villans był Ings, któremu jednak w kluczowych momentach brakowało skuteczności. Gdy w 86. minucie trafił w końcu do siatki, sędzia odgwizdał spalonego.

Wynik nie uległ już zmianie. Całe spotkanie w barwach gospodarzy rozegrał aktywny na prawej stronie Matty Cash.

Dzięki zwycięstwu piłkarze Juergena Kloppa zrównali się punktami z Manchesterem City. The Citizens mają jednak do rozegrania trzy, a nie - jak The Reds - dwa mecze.

Aston Villa - Liverpool 1:2 (1:1)

Bramki: Douglas Luiz (3) - Joel Matip (6), Sadio Mane (65)