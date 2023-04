Roma zwolniła dyrektora. W tle oszustwa transferowe w Serie A

AS Roma dobrze gra w tym sezonie

26.05 | Jose Mourinho zdobył z AS Roma Ligę Konferencji po zwycięstwie z Feyenoordem 1:0. Od pierwszej minuty wystąpił Nicola Zalewski.

26.05 | Rzym oszalał. AS Roma, w barwach której 67 minut rozegrał Nicola Zalewski, pokonała w Tiranie Feyenoord Rotterdam 1:0 w pierwszym w historii finale piłkarskiej Ligi Konferencji.

W lakonicznym oświadczeniu władze klubu, który aktualnie zajmuje w tabeli Serie A trzecią lokatę, napisały, że "zakończona została ze skutkiem natychmiastowym wszelka współpraca". Nie podano, jakie były powody podjęcia tej decyzji.

Źródło: Getty Images Pietro Berardi i trener Jose Mourinho

Zaniżanie cen transferowych

Koledzy bezsilni, Szczęsny tylko patrzył. Juventus znów przegrał Bez Wojciecha... czytaj dalej » Problemy Romy, Lazio i Salernitany zaczęły się 5 kwietnia, gdy prokuratorzy przejęli dokumenty dotyczące szczegółów transakcji transferowych we wszystkich trzech klubach. Badanie rozpoczęto od wyjaśnienia metod stosowanych do ustalania cen transakcyjnych, które - jak wynika z nieoficjalnych informacji - były znacznie zaniżane.



Władze AS Roma w oświadczeniu zaprzeczyły informacjom o zdarzających się oszustwach. Potwierdziły, że "współpracują z właściwymi organami i mają nadzieję, że jak najszybciej zostanie zapewniona pełna jasność w tej sprawie".

Kara dla Juventusu

Dochodzenie jest następstwem śledztwa wszczętego przez prokuratorów w Turynie w sprawie rzekomego fałszywego rozliczania transferów zawodników. 20 stycznia 2023 r. Juventus Turyn został ukarany przez włoski sąd piłkarski utratą 15 punktów w tym sezonie za nieprawidłowości w transakcjach transferowych - potwierdziła wtedy Włoska Federacja Piłki Nożnej (FIGC). Odjęcie punktów zepchnęło klub w środek tabeli.

Orzeczenie było surowsze niż dziewięciopunktowa kara, o którą wcześniej wnioskowała prokuratora. Dochodzenie dotyczyło nieprawidłowości w transakcjach transferowych zawieranych przez Juventus. Sąd piłkarski orzekł wtedy również, że były prezes klubu Andrea Agnelli otrzymał zakaz pełnienia funkcji we włoskiej piłce nożnej przez 24 miesiące.

Na 30 miesięcy zawieszono także byłego dyrektora sportowego turyńskiego klubu Fabio Paraticiego, który w tym czasie pracował w zespole Premier League Tottenhamie Hotspur.