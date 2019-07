Kupują piłkarzy i pomagają szukać zaginionych dzieci

Foto: AS Roma Twitter | Video: newspix.pl

AS Roma zajęła w poprzednims sezonie szóste miejsce

W ostatnich dniach włoski klub zasilili Leonardo Spinazzola (z Juventusu) i Amadou Diawara (z Napoli). Wszelkie materiały dotyczące rozpoczęcia ich przygody z Romą prezentowano w nietypowy sposób.

W mediach społecznościowych można było natknąć się nie tylko na nowych zawodników, ale też zdjęcia dzieci wraz z ich danymi. Wśród nich są między innymi dwie bliźniaczki - Alessia i Livia Shepp spod Lozanny, które w 2011 roku uznano za zaginione po samobójczej śmierci ich ojca.



UFFICIALE: Amadou Diawara è un calciatore della Roma



Questa estate l’#ASRoma sta utilizzando i video sui social media dedicati ai nuovi acquisti per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema dei bambini scomparsi in tutto il mondo.@telefonoazzurro@MissingKidspic.twitter.com/SoQ6Q8GLD4 — AS Roma (@OfficialASRoma) 1 lipca 2019

Robot nurkowy na pomoc zaginionej piłkarce. "Nadzieja maleje z każdą upływającą godziną" Wciąż nie udało... czytaj dalej » Włoski klub - słynący wcześniej z oryginalnych sposobów ogłaszania transferów - zamierza prowadzić akcję do końca letniego okienka transferowego. Współpracuje przy tym z Narodowym Centrum ds. Zaginionych i Wykorzystywanych Dzieci w Stanach Zjednoczonych oraz włoskim Telefonem Azzuro, obsługującym specjalną linię telefoniczną zajmującą się sprawami zaginionych.

- Pomysł pojawił się, gdy przeczytaliśmy artykułu o 25-leciu powstania klipu do piosenki "Runaway Train" zespołu Soul Asylum, w którym przedstawiono zdjęcia i dane poszukiwanych - tłumaczy pracujący dla włoskiego klubu Paul Rogers. - Tworzący teledysk Tony Kaye zaczerpnął pomysł z akcji, gdy na kartonach od mleka prezentowano twarze zaginionych amerykańskich dzieci - dodał Rogers.

Spory zasięg

Prężnie działający w mediach społecznościowych włoski klub może pochwalić się 445 tysiącami osób, które śledzą jego anglojęzyczny profil na Twitterze. Włoskie konto obserwuje aż 1,78 miliona użytkowników. Jeszcze większą popularność ma na Facebooku, gdzie zgromadził już prawie dziesięć milionów fanów.