Milik w poprzeczkę, Zieliński w słupek. Podwójny pech Polaków na Stadio Olimpico

19.10 | SSC Napoli pokonało Hellas Verona 2:0 w 8. kolejce Serie A. Bohaterem meczu został Arkadiusz Milik, który trafił do siatki w lidze włoskiej po wielu miesiącach przerwy.

Arkadiusz Milik z kolejnym golem we włoskiej ekstraklasie. Napastnik reprezentacji Polski trafił dla Napoli w zremisowanym 2:2 spotkaniu z Atalantą.

03.11 | Zanim Arkadiusz Milik zdołał wpisać się na listę strzelców w hitowym starciu z Romą, zdążył zmarnować dwie świetne sytuacje. Zwłaszcza o tę z końcówki pierwszej połowy, gdy trafił w poprzeczkę, mógł mieć do siebie pretensje. Dobitka Piotra Zielińskiego zatrzymała się na słupku. Co za pech.

Mecze ligi włoskiej można oglądać w kanałach ELEVEN SPORTS w Player.pl

Po problemach zdrowotnych i braku skuteczności na początku sezonu, w październiku Milik przełamał się i trafia regularnie do siatki. Najpierw strzelił gola dla reprezentacji w wygranym 2:0 w Warszawie meczu eliminacji Euro 2020 z Macedonią Północną. 19 października trafił w meczu z Veroną (2:0), w następnej kolejce pokonał bramkarza SPAL (1:1), a w środę zdobył bramkę z Atalantą Bergamo (2:2). W sobotę zaś wpisał się na listę strzelców w Rzymie na Stadio Olimpico. Boniek gratuluje Milikowi rekordu. "Proponuję małą sondę" Zdobywając bramkę... czytaj dalej »

Do trzech razy sztuka

Pierwszy raz Milik mógł strzelić gola w 33. minucie. Polak ładnie minął obrońcę Romy, zaskoczył rywali, oddając strzał prawą nogą, piłka jednak nieznacznie minęła bramkę Giallorossich.

Jeszcze bliżej powodzenia napastnik Napoli był krótko przed przerwą - trafił wówczas w poprzeczkę, a po chwili Zieliński w... słupek. Snajper reprezentacji Polski ma pecha w tym sezonie do strzałów w obramowanie. Tak było choćby w niedawnych meczach z Atalantą w Serie A i Genkiem w Lidze Mistrzów.

Milik dopiął swego w 72. minucie. Wówczas znalazł drogę do bramki po świetnym dośrodkowaniu Meksykanina Hirvinga Lozano. Dla Polaka, który trafił w czwartym ligowym meczu z rzędu, to piąty gol w obecnym sezonie Serie A.

Łącznie Milik ma 32 gole w historii występów we włoskiej ekstraklasie, co oznacza poprawienie osiągnięcia prezesa PZPN Zbigniewa Bońka (31), który w Serie A zdobywał bramki dla Juventusu i Romy. Milik trafił we włoskim hicie. Czwarty z rzędu mecz z golem Arkadiusz Milik i... czytaj dalej »

Jak "Lewy"

Obecna sytuacja Milika przypomina nieco przypadek Roberta Lewandowskiego w Bayernie Monachium. Obaj polscy napastnicy trafiają regularnie do siatki, ale ich zespoły mają ostatnio kłopoty z wygrywaniem.

Sobotnie starcie neapolitańczycy przegrali na Stadio Olimpico 1:2. Gole dla rzymian zdobyli Nicolo Zaniolo i z rzutu karnego sprowadzony latem z Fiorentiny Francuz Jordan Veretout. Prowadzenie gospodarzy mogło być jeszcze wyższe, ale w 26. minucie Serb Aleksandar Kolarov nie wykorzystał rzutu karnego.

Napoli zajmuje obecnie siódme miejsce z dorobkiem 18 punktów, Roma jest trzecia (22).

Wyniki meczów 11. kolejki:

sobota

AS Roma - Napoli 2:1

Bologna - Inter 1:2

Torino - Juventus 0:1

niedziela

Atalanta Bergamo - Cagliari

Genoa - Udinese

Verona - Brescia

Lecce - Sassuolo

Fiorentina - Parma

AC Milan - Lazio Rzym

poniedziałek

SPAL Ferrara - Sampdoria Genua