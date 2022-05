Piłkarze przerwali konferencję Jose Mourinho

W środowy wieczór Roma zaprezentowała styl typowy dla jej szkoleniowca: była krócej przy piłce (37-63 procent czasu gry), miała mniej strzałów (6-8), w tym celnych (3-5), mniej rzutów rożnych, podań itd. Nastawiała się bardziej na defensywę, a i tak odniosła zwycięstwo w finale nowo utworzonego "trzeciego szczebla" europejskich rozgrywek klubowych. Zwycięskiego gola strzelił w 32. minucie Nicolo Zaniolo.

Po ostatnim gwizdku olbrzymiej radości nie było końca. Ale nie ma się co dziwić. Na jakiekolwiek trofeum Roma czekała 14 lat, a na grę w finale rozgrywek kontynentalnych aż 31. Roma wygrała Ligę Konferencji. Mourinho podtrzymał passę Jose Mourinho... czytaj dalej »

"Nieśmiertelna wygrana"

Cieszył się także Mourinho, który jako pierwszy skompletował "hat-trick" europejskich trofeów. Triumfował w Pucharze UEFA (2003) i Lidze Mistrzów (2004) z FC Porto, ponownie w Champions League (2010) z Interem Mediolan oraz w kontynuującej tradycje Pucharu UEFA Lidze Europy (2017) z Manchesterem United.

Piłkarze chcieli mu pokazać, jak bardzo się cieszą i dziękują za to, co się wydarzyło. Gdy portugalski trener przemawiał po meczu na konferencji prasowej, oni wparowali do sali z napojami i cali w euforii. Pierwszy do Mourinho podszedł Nicola Zalewski (grał do 67. minuty), który został w środę 11. polskim piłkarzem, który wywalczył jedno z trofeów europejskich rozgrywek klubowych.

Trener Romy wstał, objął Polaka, Gianlukę Manciniego i Edoardo Bove, dołączając się do śpiewu: "Campeones, campeones". Dziennikarze również wstali z miejsc i zaczęli ten wyjątkowy moment rejestrować na swoich telefonach.

Oglądasz Wideo: Reuters Mourinho zdobył z AS Roma Ligę Konferencji

- Jedną rzeczą jest wygrać, gdy wszyscy tego oczekują, ale wygrana, która wydaje się nieśmiertelna, jest naprawdę wyjątkowa. To zwycięstwo pozostanie w historii Romy, ale także mojej. Powiedziano mi, że tylko ja, Sir Alex Ferguson i Giovanni Trapattoni zdobyli trofea w trzech różnych dekadach. Czuję się trochę stary, ale to miłe dla mojej kariery - stwierdził Mourinho.

"Teraz zostaję, nie ma wątpliwości"

Roma jest pierwszym włoskim zespołem, który zwyciężył w rozgrywkach klubowych UEFA, od kiedy Inter Mediolan triumfował w Lidze Mistrzów w 2010 roku, gdy prowadził go... Mourinho.

59-latek podkreślił, że latem nie będzie szukał nowych wyzwań. - Teraz zostaję, nie ma wątpliwości, nawet jeśli pojawią się jakieś plotki. Czuję się jak romanista, ale to może być mój sposób pracy. Jestem fanem Porto, Interu, Chelsea, szaleję za Realem Madryt, a teraz jestem teraz fanem Romy, należę do wszystkich tych klubów, ponieważ razem spędziliśmy piękne chwile - podsumował.