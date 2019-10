Koszmarny Milan. Piątek bez gola

20.10 - W spotkaniu 8. kolejki Serie A AC Milan podejmował na San Siro Lecce. Krzysztof Piątek rozpoczął mecz na ławce rezerwowych. Był to debiut Stefano Piolego w roli trenera Rossonerich.

Na Stadio Olimpico spotkały się dwie uznane marki ligi włoskiej, mające jednak spore problemy, by nawiązać do lat świetności. W ośmiu ligowych spotkaniach bieżącego sezonu obie ekipy odniosły zaledwie po trzy zwycięstwa. Rzymianie liczyli na przełamanie po dwóch kolejnych remisach. Znajdujący się w jeszcze trudniejszej sytuacji Milan celował w awans do górnej połowy tabeli.

Potyczka w Rzymie była drugą próbą dla nowego trenera Rossonerich Stefano Pioliego, który zastąpił na stanowisku Marco Giampaolo. Debiut przed tygodniem nie wypadł najlepiej. Mediolańczycy zaledwie zremisowali przed własną publicznością z beniaminkiem z Lecce 2:2.

Szczęśliwy z początku przygody z nowym szkoleniowcem nie mógł być również Krzysztof Piątek, który rozpoczął tamto spotkanie wśród rezerwowych. Polak dostał szansę dopiero po przerwie i nie zmarnował jej, strzelając gola na 2:1.

Mimo trafienia najskuteczniejszy snajper Milanu z minionego sezonu w niedzielę znów nie wybiegł w podstawowym składzie. Pioli ponownie wystawił na szpicy Rafaela Leao, choć na konferencji przedmeczowej przekonywał, że w ataku jest miejsce dla dwóch napastników. 20-letniego Portugalczyka w ofensywie mieli wspierać Suso oraz Hakan Calhanoglu.

Bezradny Milan

Efekt był daleki od oczekiwanego. W pierwszej odsłonie Rossoneri poza próbami z dystansu mieli spore problemy ze stwarzaniem zagrożenia pod bramką gospodarzy.

Konkretniejsi byli zawodnicy Romy, którzy jeszcze przed przerwą wyszli na prowadzenie za sprawą trafienia Edina Dżeko. Doświadczony Bośniak wykorzystał dośrodkowanie z rzutu rożnego i głową skierował piłkę do siatki.



DZEKO!!!!! 1-0 pic.twitter.com/3fM1H5ZYjD — RomaPress (@ASRomaPress) October 27, 2019





Mediolańczycy nie mieli prawa narzekać na ten rezultat, gdyż na przerwę mogli schodzić z większą stratą. W ostatnich minutach pierwszej połowy Gianluigi Donnarumma wygrał jednak pojedynek z Javierem Pastore.

Porażka na własne życzenie

Pomimo niekorzystnego rezultatu Rossoneri rozpoczęli druga odsłonę w niezmienionym składzie. Po dziesięciu minutach gry gościom udało się jednak doprowadzić do wyrównania dzięki bramce Theo Hernandeza. Dla bocznego obrońcy było to już drugie trafienie w obecnym sezonie ligowym.

Goście cieszyli się z remisu tylko cztery minuty i to na własne życzenie. Fatalną pomyłkę defensywy mediolańczyków wykorzystał Nicolo Zaniolo. 20-letni reprezentant Włoch popisał się ładnym strzałem, nie dając zaskoczonemu Donnarummie większych szans na interwencję.

Wobec takiego obrotu spraw Pioli wreszcie zdecydował się posłać do boju Krzysztofa Piątka, który w 63. minucie zmienił Lucasa Paquetę. Tym razem Polak nie zdołał jednak zaliczyć równie udanego wejścia jak przed tygodniem z Lecce.

Tymczasem dziesięć minut przed końcem spotkania piłka ponownie znalazła się w bramce mediolańczyków po strzale Pastore. Gol nie został jednak uznany, ponieważ Argentyńczyk znajdował się na wyraźnym spalonym.

Ostatecznie Roma pokonała Milan 2:1 i awansowała na 5. miejsce w tabeli.

AS Roma - AC Milan 2:1 (1:0)

Bramki: Edin Dżeko 38', Nicolo Zaniolo 59' - Theo Hernandez 55'