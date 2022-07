"Plan Lewandowskiemu nie wypalił. Do Stanów Zjednoczonych poleci z Bayernem, a nie z Barcą"

50 milionów euro - tyle na stole ma położyć Barcelona, żeby pozyskać Roberta Lewandowskiego. Tak twierdzi niemiecki portal Sport1. Jeśli w ciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin nie dojdzie do porozumienia w sprawie transferu, piłkarz we wtorek jest oczekiwany na pierwszym treningu w Monachium.

Wciąż nie ma porozumienia w sprawie transferu Roberta Lewandowskiego. Polak mówił, że nie wyobraża sobie gry w Monachium, ale władze niemieckiego klubu odrzuciły kolejną ofertę Dumy Katalonii. Jeśli do wtorku nie dojdzie do porozumienia, to Lewandowski jest oczekiwany w Monachium na pierwszym treningu przed nowym sezonem.

To już historia - tak o grze Roberta Lewandowskiego w Bayernie Monachium mówi agent polskiego piłkarza. Pini Zahavi zdradził w dzienniku "Bild", że wbrew temu, co mówią przedstawiciele klubu, oferty przedłużenia kontraktu dla kapitana reprezentacji Polski wcale nie było. Dodał, że Lewandowski nie czuje się szanowany przez zarząd Bayernu i dlatego klub stracił go nie tylko jako piłkarza, ale też jako człowieka. Czy w takim razie szefowie bawarskiej drużyny zgodzą się na transfer Lewego do Barcelony?

Hiszpańskie media: transfer Lewandowskiego wyhamował Dużo wskazuje na... czytaj dalej » Lewandowski, mimo ważnej do czerwca 2023 roku umowy z Bayernem, od miesiąca deklaruje, że chce zmienić pracodawcę i nie wyobraża sobie dalszych występów w tym zespole. Jest nastawiony na przejście do Barcelony.

Problem w tym, że na transfer nie zgadzają się władze klubu z Monachium. Odwlekanie kolejnych ofert Dumy Katalonii spowodowało, że - jak zauważa "AS", "w tej chwili letni plan Lewandowskiemu nie wypalił, już się nie powiódł".

"Spotka się we wtorek z Nagelsmannem, a nie Xavim"

"Polak, który pod żadnym pozorem nie chciał wracać do Bayernu tego lata, wróci do zespołu we wtorek i będzie musiał lecieć do Stanów Zjednoczonych z piłkarzami mistrza Niemiec" - pisze madrycki dziennik.

"Napastnik we wtorek spotka się z trenerem (Julianem) Nagelsmannem, a nie Xavim (Hernandezem). Do Stanów Zjednoczonych poleci z Bayernem, a nie z Barcą" - czytamy dalej.

16 lipca pełna kadra Bayernu ma zaprezentować się kibicom na Allianz Arena, a potem wyjedzie na tydzień do USA, gdzie treningi i dwa spotkania kontrolne - 21 lipca z DC United oraz 24 lipca z Manchesterem City - będą przedzielone licznymi aktywnościami reklamowo-marketingowymi. Kataloński "Sport": Lewandowski w tajemnicy wije sobie gniazdko w Barcelonie Spojrzenie na... czytaj dalej »

30 lipca Bawarczycy zagrają z RB Lipsk o Superpuchar Niemiec, a 5 sierpnia zainaugurują nowy sezon Bundesligi potyczką ze zwycięzcą Ligi Europy Eintrachtem Frankfurt.

Nici z obietnicy?

Jak twierdzą hiszpańscy dziennikarze, "Joan Laporta (prezydent Barcelony) obiecał agentowi Polaka Piniemu Zahaviego, że jeśli napastnik publicznie zapewni, że chce opuścić Bayern, nie zostawi go na lodzie".

Tyle że Katalończycy wyszli już z trzema propozycjami - ostatnia opiewała na kwotę 40 mln euro - i choć nie ma na nią oficjalnej odpowiedzi, wszystko wskazuje na to, że - jak uważa "AS" - "zostanie odrzucona przez władze Bayernu".

Sport1.de doniósł w sobotę, że Katalończycy szykują czwartą ofertę, a kwota za kapitana reprezentacji Polski ma być podwyższona nawet do 50 mln.

"Ci, którzy są najbliżej Bayernu, uważają, że dla Bawarczyków ta kwota za zawodnika, który mimo prawie 34 lat znajduje się w topowej formie, jest niemal obraźliwa" - czytamy w artykule madryckiego dziennika.

Transfer w USA?

Gazeta uważa, że możliwy jest też scenariusz, w którym Polak przeniesie się do Barcelony już w Stanach Zjednoczonych. Katalończycy - tak jak Bawarczycy - za ocean wybierają się w najbliższym tygodniu. "Piłkarz może zmienić wybrzeże ze wschodu na zachód" - twierdzi "AS".

Dziennik podkreśla, że 23 lipca w Las Vegas odbędzie się towarzyskie El Clasico, mecz pomiędzy Barceloną a Realem Madryt. "Lewandowski chciałby zagrać w tym meczu w koszulce Barcelony. Nie wydaje się to łatwe. Telenowela trwa" - podsumowuje gazeta.