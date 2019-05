Transfer do Realu coraz bliżej. "Słowne porozumienie"

Video: Eurosport

Zidane: za mnie zapłacili 72 miliony euro i to było szalone

- Kiedy przychodziłem do Realu, to zapłacono za mnie 70 lub 72 miliony euro. Już wówczas niektórzy mówili, że to szalona kwota, a zobaczcie, co się dzieje teraz. Nie będę rozmawiał o Mbappe, bo to nie mój piłkarzy i chcę uszanować jego klub, mój zespół oraz moich piłkarzy - powiedział trener Realu Madryt Zinedine Zidane.

»