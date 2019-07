Hiszpanie pewni. Wielka nadzieja ich piłki wybrała Tottenham

Zdaniem hiszpańskich dziennikarzy trener Tottenhamu przed kilkoma tygodniami osobiście przekonywał Ceballosa do transferu na Wyspy Brytyjskie.

- Chcę rozegrać czterdzieści meczów w sezonie i odgrywać kluczową rolę w zespole - zapowiedział Ceballos po wywalczeniu młodzieżowego mistrzostwa Europy.

Takie warunki miał mu zaproponować Mauricio Pochettino. Spurs szykują się do walki na kilku frontach: w Premier League, krajowych pucharach oraz w Lidze Mistrzów. Szczególnie w tych ostatnich rozgrywkach 22-latek pochodzący z Andaluzji nie miał wielu okazji do zaprezentowania swoich możliwości. W dwóch poprzednich edycjach Champions League Ceballos dostawał szansę gry tylko w fazie grupowej, najczęściej wchodząc z ławki rezerwowych. W londyńskim klubie ma odgrywać znacznie większą rolę.

Milan, który również usilnie zabiegał o zakontraktowanie hiszpańskiego pomocnika, nie mógł zaoferować mu występów w europejskich pucharach. Rossoneri zostali wykluczeni z Ligi Europy w nadchodzącym sezonie za złamanie warunków Finansowego Fair Play.

"AS" przekonuje, że zawodnik ma trafić do angielskiego zespołu na zasadzie wypożyczenia. Dziennikarze spekulują jednak, że w przyszłości może zostać włączony do transakcji, w ramach której do Madrytu przeniósłby się pomocnik Spurs Christian Eriksen.

Zachwycił wszystkich

Ceballos wzbudził duże zainteresowanie swoimi występami podczas młodzieżowego czempionatu Starego Kontynentu. Na włoskich boiskach był jedną z najbardziej wyróżniających się postaci. Najlepsze spotkanie rozegrał przeciwko reprezentacji Polski (5:0), gdy popisał się golem i asystą. UEFA umieściła go w najlepszej jedenastce turnieju.