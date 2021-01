Agent Milika: Napoli woli stracić go za darmo

Futbol wraca we Włoszech. Zawodnicy Napoli, w tym Arkadiusz Milik i Piotr Zieliński, przygotowują się do rewanżowego meczu półfinałowego Coppa Italia z Interem Mediolan. Pierwsze spotkanie drużyna polskich piłkarzy wygrała na San Siro 1:0 po golu Fabiana Ruiza.

Atletico było jednym z tych klubów, które najbardziej zabiegało o Polaka. "AS" twierdzi, że już w czerwcu ubiegłego roku pojawiło się spore zainteresowanie. Nie tylko nie doszło wówczas do transakcji z madryckim klubem, ale i żadnym innym.

Co gorsza, Milik, który odmówił przedłużenia wygasającego po zakończeniu tego sezonu kontraktu, został odstawiony na boczny tor i nie znalazł się na liście piłkarzy zgłoszonych do rozgrywek Serie A. W ostatnich miesiącach nie rozegrał żadnego meczu w barwach Napoli. Polak zdeterminowany jest odejść - regularna gra to warunek numer jeden w kontekście wyjazdu na mistrzostwa Europy. Wraca temat odejścia Milika do Atletico. "Ma największe szanse" Arkadiusz Milik... czytaj dalej »

"Napoli chciało znacznie więcej"

Temat jego przejścia do Atletico wrócił zimą, gdy z Rojiblancos rozstał się Diego Costa. Jak donosi "AS", negocjacje z Napoli szybko zostały jednak zerwane. Pośredniczący w rozmowach agent Polaka ujawnił w wywiadzie, dlaczego.

- Odpowiedź jest bardzo prosta. Jak to często bywa na rynku, a ja jestem w nim od wielu lat, negocjacje z Atleti upadły, ponieważ Napoli nie zaakceptowało ich oferty. Chciało znacznie więcej, niż Atletico może wydać - wyjaśnił w madryckim dzienniku De Vecchi, który z piłkarzem i jego agentem Dawidem Pantakiem współpracuje od prawie roku.

Wziął w obronę Polaka. - Milik zawsze był profesjonalistą i nadal jest, trenując dwa razy dziennie. Nie przestawał myśleć o powrocie na murawę, choć wielu twierdzi inaczej - mówi.





"Woli zostawiać go na trybunach"

Twierdzi, że złą wolą wykazuje się jego obecny klub. - Usunął go ze wszystkich rozgrywek, dziwnie się zachowywał, co analizują teraz nasi prawnicy. Czasami mam wrażenie, że Napoli woli zostawiać go na trybunach i stracić latem za darmo, zamiast otrzymać konkretną kwotę w czasie kryzysu - twierdzi.

Chętnych na pozyskanie 26-latka podobno nie brakuje. - Arkiem interesowały się najlepsze kluby Premier League oraz francuska Marsylia. Ani Atletico, ani żaden inny zespół nie oferował tego, o co prosi Napoli - dodaje.

Zimowe okienko transferowe we Włoszech potrwa do 1 lutego.





