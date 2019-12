Poważny problem piłkarza Legii z sercem. Konieczny powtórny zabieg

W sobotę przy Łazienkowskiej w Warszawie Legia podejmowała Koronę Kielce. Temperatura tego dnia spadła poniżej zera.

Novikovas już po kilku minutach spotkania zaczął narzekać na problemy z oddychaniem. Poza boiskiem badał go lekarz Mateusz Dawidziuk, który rozmawiał również z trenerem Aleksandarem Vukoviciem. Krótko potem niespełna 29-letni zawodnik został zmieniony przez Gwinejczyka Jose Kante.

Jeszcze po spotkaniu zawodnik został przebadany w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim. Okazało się, że pozyskany podczas ostatniego okienka transferowego z Jagiellonii napastnik musi przejść zabieg ablacji serca.

"Zabieg przeprowadzi w najbliższych dniach prof. Jakub Baran. Arvydas powróci do treningów z zespołem na początku przyszłego roku" – poinformował serwis Legia.com.

Ablacja serca to małoinwazyjna metoda leczenia arytmii serca. Podczas niej za pomocą prądu celowo uszkadza się serce w miejscu, które powoduje arytmię, czyli zaburzenie jego rytmu. Wykonuje się ją przez skórę. Lekarze wskazują, że jest to najskuteczniejszy sposób leczenia zaburzeń pracy tego narządu. W metodzie wykorzystuje się prąd o częstotliwości radiowej do zmian w przewodzeniu impulsów elektrycznych serca. Przez dwa dni po zabiegu chory musi cały czas leżeć. Potem konieczna jest co najmniej miesięczna rehabilitacja.

Źródło: Newspix Novikovas w ostatnim meczu został zmieniony po 20 minutach

Kłopot z sercem powrócił

Dla Novikovasa ten problem nie jest nowy. Gdy jeszcze występował w VfL Bochum, także musiał poddać się ablacji. To było latem 2016 roku. Zabieg się udał, ale zawodnik bardzo szybko wrócił do treningów.

Nawet udane leczenie nie gwarantuje, że problem będzie rozwiązany na zawsze.

W zeszłym roku taki sam zabieg przechodził inny napastnik Legii Jarosław Niezgoda. On również wrócił na murawę, ale jego przerwa była zdecydowanie dłuższa niż zakładano.

W sobotę Legia pokonała Koronę 4:0. Co ciekawe, jednego z goli strzelił wspominany Niezgoda.