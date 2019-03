Wichniarek przed meczem z Austrią: Brzęczek nie ma teraz alibi

19.03.2019 | Początek eliminacji Euro 2020 to kolejny rozdział rywalizacji między Wojciechem Szczęsnym a Łukaszem Fabiańskim o miejsce w bramce reprezentacji Polski. Na kogo powinien postawić selekcjoner Jerzy Brzęczek? Liczby wskazują tego pierwszego, ale to duże uproszczenie.

Polacy mogą przerwać dumną serię Austriaków. Niepokonani w eliminacjach od ponad siedmiu lat To już dziś.... czytaj dalej » W grupie G rywalami Polaków są także Słowenia, Izrael, Macedonia Północna i Łotwa, z którą drużyna dowodzona przez Jerzego Brzęczka zmierzy się w najbliższą niedzielę w Warszawie. W Euro 2020 wystąpią 24 zespoły, turniej zagości w 12 krajach.

Krzysztof Srogosz: Reprezentacja rozpoczyna walkę o Euro 2020. Jak będzie w czwartek w Wiedniu?

Artur Wichniarek: To bez wątpienia nie będzie łatwe spotkanie. Niektórzy mówią, że Austria jest zespołem średniej jakości. Ja się z tym nie zgadzam. Tym bardziej u siebie, na własnym stadionie nie przegrywają. Ich kibice nie są przyzwyczajeni do porażek. Start eliminacji w Wiedniu na pewno będzie testem dojrzałości dla Jerzego Brzęczka i zespołu przez niego prowadzonego. Chciałbym zobaczyć jego pomysł na tę reprezentację. Nie do końca mogłem go dojrzeć w jesiennych meczach Ligi Narodów. Teraz to jest dla mnie najbardziej istotne. Chcę widzieć, że wyselekcjonował grupę ludzi, która jest w stanie zrealizować jego pomysł na kadrę.

Ale jak wprowadzić taki projekt, gdy teraz trener miał tak naprawdę dwa dni zajęć z zespołem?

Obecnie jest inna sytuacja niż kilka miesięcy temu. Wszyscy powołani zawodnicy, oprócz Arkadiusza Recy, grają w swoich klubach i stanowią w nich o sile drużyn. Nie wchodzą tylko na końcówki. Prezentują się w podstawowych składach i to z dobrej strony. Na pewno to cieszy, napawa optymizmem. Nie od dziś wiadomo, że dobry zespół buduje się od tyłu. A z tym ostatnio był kłopot. Traciliśmy wiele bramek, a mało strzelaliśmy. Teraz mamy podstawy do tego, aby myśleć o tym, że możemy mieć dobry blok defensywny. Mamy też graczy ofensywnych, którzy umieją zdobyć bramkę w meczu przeciwko każdemu rywalowi. To jest na plus w tym roku. Zawodnicy wiedzą, jak się gra w piłkę i tutaj Brzęczek musi po prostu dobrać wykonawców do swojego pomysłu.

A gdyby Pan był selekcjonerem, to jakie ustawienie by Pan wybrał?

Zdecydowałbym się raczej na 4-4-2 albo na 4-4-1-1. Zatem bez typowej dwójki napastników, ale z graczami wymieniającymi się pozycjami. Jedna "dziewiątka" i operujący wokół niego drugi zawodnik w ataku. Arkadiusz Milik i Robert Lewandowski to piłkarze, którzy mogą grać jako cofnięci napastnicy. Według mnie to byłoby optymalne rozwiązanie.

Czyli Krzysztof Piątek nie w pierwszym składzie?

Za to, co zrobił, mam do niego wielki szacunek. Wspaniale wkroczył do Serie A. Robi furorę. Po zmianie klubu nadal strzela gole, jest gwiazdą AC Milan. Ale teraz nie stać nas na to, aby wystawić w jednym momencie trzech napastników. Pewnie Brzęczek miał wiele nieprzespanych nocy. Wiemy, jaką decyzję podjął kiedyś trener Adam Nawałka przed meczem z Niemcami. Każdy spodziewał się na murawie Sebastiana Mili, a pojawił się Milik. I to on okazał się ojcem sukcesu. Później z ławki wszedł Mila i też dołożył swoje pięć groszy do tego zwycięstwa. Tak też może być w czwartek. Piątek może pojawić się w ważnym momencie i to on strzeli gola, który będzie nam gwarantował punkty.

Brzęczek zdecydował się postawić w bramce na Wojciecha Szczęsnego. Też by Pan tak zrobił?

Grosicki: chciałbym zapisać się na kartach historii Kamil Grosicki... czytaj dalej » Mamy dwóch naprawdę bardzo dobrych golkiperów. Szczęsny i Łukasz Fabiański to są zawodnicy klasy światowej. Moim zdaniem zadecydowały występy Wojtka w Lidze Mistrzów. Jest mi trochę żal "Fabiana", bo wydaje mi się, że przez te wszystkie lata zasłużył na rolę pierwszego bramkarza. Powinien chyba w końcu dostać trochę kredytu zaufania od kolejnego selekcjonera.

Mówił Pan o lepszej obronie, fajnych napastnikach. Zastanawiam się, kto poda piłkę Lewandowskiemu czy Milikowi?

Mamy zawodników, którzy są teraz lepsi niż jesienią. Piotr Zieliński nie był wtedy liderem reprezentacji, a teraz rozpoczął kolejny etap. Zrozumiał, że na murawie trzeba zostawić serce. Od początku tego roku oglądałem kilka jego występów i w Napoli gra teraz zupełnie inaczej. Wraca po stracie, odbiera piłki, walczy w defensywie. Kamil Grosicki odzyskał formę i uwierzył, że dalej może grać w piłkę, a nawet przejść do lepszego zespołu. W klubie się wyróżnia. Mamy Grzegorza Krychowiaka, który dobrze radził sobie w Lidze Mistrzów, grał na różnych pozycjach. Jest także Mateusz Klich, który w klubie wygląda bardzo dobrze. No i mamy Kubę Błaszczykowskiego, który wrócił do Polski i zaczął strzelać gole. Teraz jest zupełnie inna sytuacja kadrowa tej drużyny niż jeszcze jesienią. Na pewno to wszystkich cieszy, ale z drugiej strony brak jest alibi na ewentualne słabe wyniki.

Co się stanie, jeśli Polska przegra w czwartek?

Pamiętajmy, że jest jeszcze taki wynik jak remis. Oczywiście porażka nie sprawi, że stanie się coś strasznego. Na pewno jednak fala krytyki, która spadła na selekcjonera jesienią, teraz byłaby jeszcze głośniejsza. A to nie sprzyjałoby budowie czegoś nowego. Nie wyobrażam sobie, żebyśmy w Wiedniu nie wywalczyli choćby punktu. Ważne jest, aby dobrze zagrać. Chciałbym, aby ta reprezentacja pokazała styl. W niedzielę mamy jeszcze mecz z Łotwą w Warszawie. Wygrywamy i mamy cztery punkty na starcie. Nie byłoby źle. Austria będzie raczej naszym najgroźniejszym rywalem do pierwszego miejsca w grupie.

