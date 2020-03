Boruc poddany kwarantannie. Ma objawy koronawirusa

28.04. | Wczoraj bliscy bankructwa, dziś w gronie elity. Klub Artura Boruca wchodzi do elitarnej Premier Ligue, a Polak w klubie rządzi, bo to on zapewnił im awans. Kibice ze szczęścia oszaleli, bo to co się wydarzyło przypomina bajkę o Kopciuszku.

O sytuacji pięciu zawodników klub poinformował w piątek za pośrednictwem swojej strony internetowej. W krótkim komunikacie zaznacza, że sytuacja jest na bieżąco monitorowana.

#afcb can provide the following update on precautions taken in relation to COVID-19.https://t.co/EQrAKcOBcp — AFC Bournemouth (@afcbournemouth) March 13, 2020

Ponad 20 lat w bramce

Boruc jest zawodnikiem Bournemouth od lata 2015 roku. Wcześniej był wypożyczony do tego klubu z Southampton.

40-letni dziś bramkarz w trakcie ponad 20-letniej kariery był piłkarzem m.in. Legii Warszawa, Celticu FC i Fiorentiny.

Przez 13 lat - od 2004 do 2017 roku - bronił barw reprezentacji Polski, łącznie w 65 meczach.

Reprezentacyjną karierę zakończył 10 listopada 2017 roku w towarzyskim spotkaniu z Urugwajem.