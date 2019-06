"Wielki Polak w naszej bramce". Boruc przedłużył umowę z Bournemouth

Boruc trafił do Bournemouth najpierw na zasadzie wypożyczenia z Southampton w sezonie 2014/2015, gdy klub grał jeszcze w Championship. Polak od razu bronił w podstawowym składzie. Pochodzący z Siedlec golkiper, awansował z drużyną do Premier League. Boruc spisywał się na tyle dobrze, że podpisał później stałą umowę z Bournemouth na zasadzie wolnego transferu po wygaśnięciu kontraktu ze Świętymi.

Bitwa o Drągowskiego. Bournemouth chce uprzedzić Southampton Wszystkie drogi... czytaj dalej » 39-latek był zawodnikiem podstawowego składu w kolejnych dwóch sezonach w najwyższej klasie rozgrywkowej w Anglii. Miejsce w pierwszym zespole Polak stracił na rzecz Bośniaka Asmira Begovicia w sezonie 2017/2018, w którym nie rozegrał żadnego meczu w Premier League.

Solidny rezerwowy

W minionych właśnie rozgrywkach Boruc wystąpił w 12 spotkaniach ligi angielskiej. Łącznie 65-krotny reprezentant Polski rozegrał 79 meczów w Premier League.

Bournemouth poinformowało w komunikacie, że Boruc jest jednym z 18 zawodników, którzy przed nadchodzącym sezonem 2019/2020 przedłużyli umowy z klubem. "Wielki Polak w naszej bramce" - napisano na klubowym Twitterze.



The Big Pole in our goal @ArturBoruc signs a new one-year contract with the club #afcbpic.twitter.com/LbFfEe08N8 — AFC Bournemouth (@afcbournemouth) June 3, 2019





Kariera Boruca poza polskimi boiskami zaczęła się 14 lat temu po transferze do szkockiego Celticu, skąd przeszedł do włoskiej Fiorentiny, a następnie został piłkarzem Southampton.

Jeśli wierzyć medialnym plotkom Bournemouth i Southampton walczą o pozyskanie innego polskiego bramkarza Bartłomieja Drągowskiego z Fiorentiny, który w minionym sezonie był wypożyczony do Empoli.