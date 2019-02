Artur Boruc pokonany, Bournemouth przegrało z Cardiff

Ostatnie tygodnie były bardzo udane dla Boruca. Polski bramkarz po długiej przerwie powrócił do bramki The Cherries na mecze Premier League. Zarówno przeciwko West Hamowi United, jak i Chelsea, 38-letni golkiper zachował czyste konto, a jego zespół dwukrotnie wygrał.

Po takich wynikach, a szczególnie po rozgromieniu The Blues 4:0, piłkarze prowadzeni przez Eddiego Howe’a do starcia z Cardiff City na pewno przystępowali w dobrych nastrojach. Te jednak szybko zostały zepsute. W 5. minucie Boruca strzałem z rzutu karnego pokonał Bobby Reid. W geście radości napastnik gospodarzy uniósł w górę koszulkę ze zdjęciem Emiliano Sali. 21 stycznia Argentyńczyk, nowy nabytek walijskiej drużyny, podróżował awionetką z Nantes do Cardiff. Maszyna zniknęła z radarów nad kanałem La Manche i do tej pory nie udało się jej odnaleźć. Sala oraz pilot uznawani są za zaginionych.

W 27. minucie kapitalną paradą popisał się Neil Etheridge. Reprezentant Filipin końcami palców sięgnął piłkę po strzale Andrew Surmana, przez co zamiast wpaść do bramki, odbiła się ona od poprzeczki.

Gospodarze prowadzenie podwyższyli w pierwszej akcji drugiej połowy. Zaraz po wznowieniu gry spalonego uniknął Reid. Napastnik minął Boruca i trafił do pustej bramki. Gospodarze zaskoczyli nawet swojego menedżera Neila Warnocka, który nie zdążył jeszcze wrócić z szatni. Przy okazji, Reid w najlepszy możliwy sposób uczcił swoje 26. urodziny.

W doliczonym czasie gry Boruca sprawdził jeszcze Kenneth Zohore. Duńczyk groźnie strzelił z ostrego kąta, ale Polak był dobrze ustawiony.

Dwa trafienia solenizanta załatwiły sprawę kompletu punktów dla Cardiff City. Zespół z Walii przerwał serię czterech meczów bez zwycięstwa w Premier League.

Wyniki sobotnich spotkań Premier League:

Cardiff City - Bournemouth 2:0

Tottenham - Newacstle 1:0

Brighton & Hove - Watford 0:0

Burnley - Southampton 1:1

Chelsea - Huddersfield 5:0

Crystal Palace - Fulham 2:0

Everton - Wolverhampton 1:3