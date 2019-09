Kapitan reprezentacji Rosji wściekł się na kolegę. Przyspieszył jego zmianę

Prezydent Realu Madryt marzy o grze koszykarskiej drużyny w NBA. W planach Konferencja Europejska Prezydent Realu... czytaj dalej » Od tego sezonu obowiązuje przepis, w myśl którego piłkarz wytypowany do zmiany powinien zejść z murawy tam, gdzie ma najbliżej do linii końcowej boiska. Zawodnicy nie mogą już zbiegać do ławki rezerwowych, by wydłużać dokonywanie zmiany.

Na początku sezonu dochodzi na tym tle do różnych nieporozumień. Do zabawnego zdarzenia doszło w meczu dziewiątej kolejki ligi rosyjskiej pomiędzy Zenitem a Arsienałem Tuła w Petersburgu.

Z Dziubą nie ma żartów

W 75. minucie trener gospodarzy Siergiej Siemak zdecydował, że ściągnie z boiska Sardara Azmuna. Irański napastnik uznał, że zejdzie przez środek boiska, ale arbiter poprosił go, by opuścił murawę w najbliższym miejscu. Azmun przekonywał, że właśnie tak chce zrobić i ruszył w poprzek murawy, co nie spodobało się Dziubie i sędziemu, który dał zawodnikowi żółtą kartkę.



If only Maurizio Sarri had a player/terrifying henchman like Artem Dzyuba to deal with Kepa Arrizabalaga last season...pic.twitter.com/CUuBMPlREA — FourFourTwo (@FourFourTwo) September 13, 2019





Poirytowany kapitan reprezentacji Rosji złapał kolegę w pół i wyniósł go bliżej końcowej linii, aby ten nie przedłużał niepotrzebnie zmiany. Zenit wygrał 3:1 i po dziewięciu kolejkach jest liderem tabeli. Dziuba strzelił jednego z goli, podczas gdy Azmun zmarnował w pierwszej połowie rzut karny.