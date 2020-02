Rewolucyjny pomysł ze spalonym. "Myślimy, jak pomóc piłce nożnej"

Właściciel klubu Paris Saint-Germain z zarzutami Oskarżenia o... czytaj dalej » Najgłośniej o VAR jest w Premier League. Tam system powtórek funkcjonuje dopiero pierwszy sezon. Angielscy sędziowie mają sporo kłopotów z odpowiednią obsługą wideoweryfikacji. Dzięki powtórkom wideo anulowali już 41 goli.

Swój pomysł na poradzenie sobie z wątpliwościami ma Wenger.

- Piłkarz nie będzie na spalonym, jeśli jakakolwiek część jego ciała, którą można strzelić gola, będzie w linii z ostatnim obrońcą. Nawet wtedy, gdy inne części ciała będą na pozycji spalonej. To może wyeliminować milimetrowe spalone – zaproponował w rozmowie z BBC były wieloletni menedżer Arsenalu.

- Zarówno ja, jak i FIFA myślimy o tym, jak pomóc piłce nożnej. Nie powinniśmy się bać debatować o pewnych sprawach publicznie - dodał Wenger.

Chce pomóc piłce

Przed teorią Francuza w mediach pojawiło się wiele pomysłów, jak rozwiązać problem minimalnych spalonych i różnych interpretacji. Całkiem niedawno sondowano wprowadzenie możliwości marginesu 10 centymetrów. Gole zdobyte w takich sytuacjach, formalnie ze spalonego, nie byłyby anulowane.

Pomysł Francuza ma być przedyskutowany 29 lutego przez IFAB. To organizacja zajmująca się tworzeniem oraz aktualizacją obowiązujących przepisów.

On też nie jest doskonały, bo – według jego teorii – byłby uznany gol jak ten.



Wenger's new offside rule is....beyond terrible. This would be onside. In the bin. pic.twitter.com/P5WTj4f7Zi — Neil Baker (@Thebaker0805) February 19, 2020

Jeśli idea Wengera zostanie zaakceptowana, to może wejść w życie już 1 czerwca, czyli przed Euro 2020.