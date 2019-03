Arsenal w ćwierćfinale Ligi Europy. Płacz na San Siro

Denis Suarez trafi na wypożyczenie z Barcelony do Arsenalu. W Londynie będzie mógł trenować w podobnie gwiazdorskim towarzystwie, jak w Katalonii.

Suarez wypożyczony do Arsenalu

Suarez wypożyczony do Arsenalu

Kanonierzy musieli szybko wziąć się do pracy, bo pierwszy mecz z Rennes przegrali 1:3. I rzeczywiście – piłkarze Unaia Emery’ego od razu zaczęli odrabiać straty. Już w 5. minucie Pierre-Emerick Aubameyang trafił do siatki z bliskiej odległości po podaniu Aarona Ramseya. Natomiast w 15. minucie na 2:0 podwyższył Ashley Maitland-Niles, który wykończył świetną akcję zespołu celnym uderzeniem głową. Przyjezdni nie mieli praktycznie nic do powiedzenia.

Źródło: Getty Images Jednym z bohaterów Arsenalu był Pierre-Emerick Aubameyang

Efektowny gol Milika uratował Napoli. Porażka w Salzburgu bez konsekwencji Napoli awansowało... czytaj dalej » Po przerwie to nadal Arsenal był stroną dominującą, choć nie atakował już z tak wielką determinacją. Goście nie potrafili jednak sforsować defensywy rywali, aż w końcu stracili trzecią bramkę. Ponownie z gola cieszył się Aubameyang – rym razem Gabończyk nie zmarnował podania Seada Kolasinaca. Dopiero pod koniec spotkania gospodarze zaczęli popełniać błędy, ale na ich szczęście nie doszło do dogrywki.

To drugie cenne zwycięstwo londyńczyków w ostatnich dniach – w niedzielę pokonali 2:0 Manchester United i wskoczyli na czwarte miejsce w Premier League. Oznacza to, że na ten moment The Gunners grają w kolejnej edycji Ligi Mistrzów.

Gorące krzesło Spallettiego

W pierwszym spotkaniu z Eintrachtem Inter zremisował 0:0. Choć Nerazzurri grają w kratkę, a konflikt Mauro Icardiego z klubem przekłada się na murawę, to kibice mogli oczekiwać zdecydowanie więcej. Tymczasem w pierwszej połowie najlepszym zawodnikiem ekipy Luciano Spallettiego był bramkarz Samir Handanovic, który ratował zespół w kilku sytuacjach. Jednak już w 5. minucie musiał uznać wyższość Luki Jovicia, który wygrał walkę z obrońcą Interu i przelobował golkipera. Jak się okazało w drugiej połowie piłkarze gospodarzy nie zdołali odwrócić losów spotkania i pożegnali się z rozgrywkami. Niewykluczone, że po ewentualnej porażce w derbowym starciu z AC Milan Spalletti pożegna się z posadą.

Źródło: Getty Images Inter Mediolan męczył się z Eintrachtem

Dopełnili dzieła

W innym spotkaniu Villarreal nie zostawił złudzeń Zenitowi i pewnie awansował do ćwierćfinału. Pierwszego gola dla gospodarzy strzelił Gerard Moreno, który popisał się świetnym strzałem z dystansu. Asystę zanotował Kolumbijczyk Carlos Bacca. Jak się okazało współpraca tych dwóch zawodników była kluczem do zwycięstwa. Tuż po przerwie do Moreno dośrodkował w pole karne, a Bacca uderzył głową podwyższając na 2:0. Natomiast w doliczonym czasie gry rozmiary porażki zmniejszył Branislav Ivanović. Pierwszy mecz zakończył się triumfem Villarreal 3:1.

We wcześniej rozegranym meczu SSC Napoli przegrało na wyjeździe z FC Salzburg 1:3, ale dzięki trafieniu Arkadiusza Milika i wygranej w pierwszym spotkaniu (3:0) ostatecznie awansowało do ćwierćfinału.

Wyniki 1/8 finału Ligi Europy:

Dynamo Kijów - Chelsea 0:5 (pierwszy mecz 0:3)

FC Salzburg - Napoli 3:1 (0:3)

FK Krasnodar - Valencia 1:1 (1:2)

Inter Mediolan - Eintracht Frankfurt 0:1 (0:0)

Benfica Lizbona - Dinamo Zagrzeb 1:0 - dogrywka (0:1)

Slavia Praga - Sevilla 2:2 - dogrywka (2:2)

Arsenal - Rennes 3:0 (1:3)

Villarreal - Zenit Sankt Petersburg 2:0 (3:1)