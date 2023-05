Polska piłkarka zagra w finale Ligi Mistrzyń. Do awansu potrzebna była dogrywka

7.06 | Ewa Pajor, jedna z najlepszych polskich piłkarek, przechodzi do Wolfsburga.

Ewa Pajor w Wolfsburgu: to spełnienie marzeń

Mistrzostwo Niemiec, Puchar Niemiec, finał Ligi Mistrzyń, wybór do 30 najlepszych piłkarek świata - 2018 rok był naprawdę udany dla Ewy Pajor. Wszystko wskazuje na to, że kolejne będą jeszcze lepsze.

02.05.2019 | Trwający sezon należy do Ewy Pajor. W finale Pucharu Niemiec kobiet polska napastniczka strzeliła jedynego gola Freiburgowi i zapewniła Wolfsburgowi piąte trofeum z rzędu. Mecz rozegrano w środę w Kolonii.

Spotkanie było bardzo emocjonujące. Już w 12. minucie prostopadłe podanie otrzymała Stina Blackstenius, która wyprzedziła obrończynie Wolfsburga i pokonała bramkarkę Merle Frohms.

Pajor tym razem bez gola

Ewa Pajor błyszczy w Lidze Mistrzyń. Kolejna bramka Ewa Pajor... czytaj dalej » W 42. minucie Alexandra Popp zgrała głową piłkę do Jill Roord, która strzałem lewą nogą ze skraju pola karnego doprowadziła do wyrównania.



Felicitas Rauch w 58. minucie dośrodkowała z rzutu rożnego, a Alexandra Popp strzeliła głową gola dla Wolfsburga. Później Svenja Huth powinna podwyższyć na 3:1, ale w dogodnej sytuacji oddała niecelny strzał.



W odpowiedzi, w 76. minucie, Jennifer Beattie wykorzystała dobre dośrodkowanie i głową skierowała piłkę do bramki, wyrównując na 2:2.



Pajor tym razem nie wpisała się na listę strzelców i została zmieniona w 77. minucie. Polka z dorobkiem ośmiu bramek jest najskuteczniejszą piłkarką w tym sezonie Champions League.

Dogrywka dla Wolfsburga

W dwumeczu było 4:4, więc doszło do dogrywki. W 118. minucie akcja dwóch rezerwowych Wolfsburga dała upragnionego gola. Jule Brand zbiegła ze skrzydła i podała do Pauline Bremer, która dopełniła formalności.