Hit jednostronny. Londynem rządzi Arsenal

Spotkanie na Emirates Stadium nie miało wyraźnego faworyta, bo zmierzyły się pierwsza z trzecią drużyną ligowej tabeli. Starcie lepiej rozpoczęło się dla gospodarzy, który w 20. minucie prowadzili, gdy na listę strzelców wpisał się Thomas Partey.

Kane przeszedł do historii, ale Tottenham przegrał

Na kwadrans przed końcem pierwszej połowy Koguty wyrównały po uderzeniu Kane'a z rzutu karnego. Dla kapitana reprezentacji Anglii było to szczególne trafienie. Został pierwszym piłkarzem w historii Premier League, który zdobył 100 bramek w meczach wyjazdowych w tych rozgrywkach.



100 - Harry Kane has become the first player to score 100 away goals in the Premier League, while his seven penalty goals against Arsenal is the joint-most one player has scored against an opponent in the competition. Century. #ARSTOT — OptaJoe (@OptaJoe) October 1, 2022





Później rządził już tylko Arsenal. Odzyskał prowadzenie tuż po przerwie, gdy z błędu Hugo Llorisa oraz Cristiana Romero skorzystał Gabriel Jesus, strzelając swojego piątego gola w tym sezonie ligowym.

W dalszej części gra zaostrzyła się, czego efektem była czerwona kartka dla obrońcy Tottenhamu Emersona Royala w 62. minucie. Zwycięstwo podopiecznych Mikaela Artety przypieczętował szwajcarski pomocnik Granit Xhaka, ustalając wynik na 3:1 dla gospodarzy.

Źródło: Getty Images Arsenal pokonał derbach Londynu Tottenham 3:1

Dla Arsenalu była to siódma wygrana w ósmym spotkaniu w Premier League. Dzięki temu Kanonierzy z pewnością utrzymają pozycję lidera, bo drugi Manchester City - grający w niedzielę derby z United - ma cztery punkty straty.

Tottenham jest trzeci (17 pkt).

Terminarz i wyniki 9. kolejki Premier League:

sobota

Arsenal - Tottenham 3:1

Bournemouth - Brentford (16.00)

Crystal Palace - Chelsea (16.00)

Fulham - Newcastle (16.00)

Liverpool - Brighton (16.00)

Southampton - Everton (16.00)

West Ham - Wolverhampton (18.30)

niedziela

Manchester City - Manchester United (15.00)

Leeds - Aston Villa (17.30)

poniedziałek

Leicester - Nottingham (21.00)