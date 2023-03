Gol z połowy boiska, kibicom opadły szczęki

Londyńczycy są absolutną rewelacją trwającego sezonu angielskiej ekstraklasy. Pod wodzą Mikela Artety grają niezwykle efektownie i godzą wszystkich innych ligowych gigantów - przewodzą tabeli z pięciopunktową przewagą nad Manchesterem City.

Apetyty w Londynie są zatem rozbudzone, a kibice liczyli na kolejne sukcesy w Lidze Europy. W czwartek, w niezwykłych okolicznościach, okazało się, że ich nie będzie.

Dobre złego początki

Arsenal po meczu w Lizbonie, w którym zadebiutował Jakub Kiwior, miał dobry wynik (1:1). Na Emirates w rewanżu też wszystko zaczęło się dobrze, bo wynik otworzył Granit Xhaka.

Wszystko jak z domek z kart posypało się w 62. minucie. Właśnie wtedy linię środkową boiska przeciął Pedro Goncalves, który dostrzegając wysuniętego bramkarza Aarona Ramsdale'a, zdecydował się na szaloną próbę strzału. I trafił, Anglik nie zdążył wrócić między słupki. Kibicom Arsenalu dosłownie opadły szczęki, co świetnie uchwycili realizatorzy transmisji.



A to był dopiero początek koszmarnych wiadomości. Miejscowi nie zdołali zdobyć kolejnej bramki i o awansie do ćwierćfinału musiały zdecydować rzuty karne. W nich drogi do bramki nie znalazł Gabriel Martinelli i niespodzianka stała się faktem.



Wyniki rewanżowych meczów 1/8 finału piłkarskiej Ligi Europy:



16 marca, czwartek



SC Freiburg - Juventus 0:2; pierwszy mecz - 0:1 - awans Juventus

Fenerbahce Stambuł - FC Sevilla 1:0; 0:2 - awans Sevilla

Feyenoord Rotterdam - Szachtar Donieck 7:1; 1:1 - awans Feyenoord

Betis Sewilla - Manchester United 0:1; 1:4 - awans Manchester United

Union Saint-Gilloise - Union Berlin 3:0; 3:3 - awans Union Saint-Gilloise

Ferencvaros Budapest - Bayer Leverkusen 0:2; 0:2 - awans Bayer

Real Sociedad San Sebastian - AS Roma 0:0; 0:2 - awans Roma

Arsenal Londyn - Sporting 1:2 (po karnych); 2:2 - awans Sporting

Program kolejnych rund:

Losowanie par 1/4 i 1/2 finału: 17 marca

Ćwierćfinały: 13 i 20 kwietnia

Półfinały: 11 i 18 maja

Finał: 31 maja, Budapeszt