Koniec świetnej passy Solskjaera. Arsenal poskromił United

Były piłkarz reprezentacji Ghany Kevin-Prince Boateng do końca sezonu będzie bronił barw Barcelony - poinformował klub, który prowadzi w tabeli hiszpańskiej ekstraklasy.

06.03 | Zespół Paris Saint-Germain walczył na Parc des Princes z Manchesterem United o awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów.

Po znakomitym wyniku, jaki Czerwone Diabły osiągnęły w Paryżu (wygrana 3:1 i awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów), piłkarze Ole Gunnara Solskjaera do hitowego starcia z Arsenalem przystępowali w świetnych nastrojach. Oczywiście sporo mówiło się o tym, czy w Londynie United pod wodzą Norwega w końcu przegra w Premier League. Od momentu przejęcia zespołu przez Solskjaera, ekipa z Old Trafford tylko dwa razy straciła punkty w lidze, remisując z Burnley i Liverpoolem.

Pech United

Rozpędzeni gracze United już w 9. minucie mogli objąć prowadzenie na Emirates Stadium. W poprzeczkę trafił jednak bohater z Paryża Romelu Lukaku. Belg w trzech poprzednich meczach strzelał po dwa gole. Tym jednak razem szczęście nie było po jego stronie.

Na sytuację gości skutecznie odpowiedzieli Kanonierzy. Granit Xhaka oddał mocny strzał z dystansu. Piłka nabrała bardzo dziwnej rotacji, co całkowicie zaskoczyło Davida de Geę. Hiszpan nie miał szans na skuteczną interwencję.

W 19. minucie kolejny raz goście mogli mówić o pechu. Zza pola karnego strzelił Fred, ale futbolówka odbiła się od słupka.

Manchester United mógł doprowadzić do wyrównania zaraz po przerwie. Po świetnym podaniu Marcusa Rashforda, pojedynek z Berndem Leno przegrał Lukaku.

Kropka nad "i" Aubameyanga

Kanonierzy prowadzenie podwyższyli w 68. minucie. Rzut karny podyktowany za faul Freda na Alexandrze Lacazette na gola zamienił Pierre-Emerick Aubameyang.

Arsenal utrzymał dwubramkowe prowadzenie do końca. Tym samym Manchester United przegrał w lidze po raz pierwszy od 12 spotkań. Dzięki temu zwyciestwu, Kanonierzy przeskoczyli zespół Solskjaera w tabeli i teraz zajmują czwarte miejsce.

Szczęśliwy remis Chelsea

Rzutem na taśmę punkt w starciu z Wolverhampton Wanderers uratowała Chelsea. Od 56. minuty na Stamford Bridge prowadzili goście. Gola strzelił Raul Jimenez.

Remis The Blues uratował w doliczonym czasie gry Eden Hazard. Chelsea zajmuje szóste miejsce w Premier League.