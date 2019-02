Rehabilitacja Arsenalu. Rozbił BATE i świętuje awans

14.08 | Jednym ze sponsorów londyńczyków został rząd Rwandy, który co roku korzysta z wielomilionowej pomocy z różnych części świata. - To coś nieprzyzwoitego - oburzają się przeciwnicy nowego partnera klubu Arsenal.

Po fali krytyki, jaka wylała się na londyńczyków po przegranej 0:1 w pierwszym meczu, podopieczni Unaia Emery'ego rozpoczęli konfrontację na Emirates Stadium wyjątkowo zmotywowani.

Już od pierwszych sekund gospodarze przystąpili do oskrzydlających ataków, starając się rozerwać obronę BATE. Na premierowy celny strzał Arsenalu czekaliśmy niespełna dwie minuty. Nigeryjczyk Alex Iwobi uderzył mocno, ale w środek bramki, gdzie stał dobrze ustawiony Dzianis Szczarbicki. Była to jedynie zapowiedź tego, co czeka piłkarzy mistrza Białorusi w czwartkowy wieczór.

Przed upływem pięciu minut Kanonierzy przynajmniej trzykrotnie zagrozili bramce przeciwników. Za każdym razem inicjowali akcje w bocznych sektorach boiska. Po jednej z nich Pierre-Emerick Aubameyang posłał ostre dośrodkowanie w pole karne. Żaden z jego kolegów nie doszedł do piłki, ale obrońcy BATE pogubili się przy interwencji. W efekcie 21-letni defensor Zachar Wołkau posłał piłkę do własnej siatki.



3:28 - Arsenal's opener against BATE Borisov was their fastest in European competition since Lukas Podolski netted against Galatasaray (2 minutes 1 second) in the Champions League in December 2014. Opener. #ARSBAT#UELpic.twitter.com/9nZuxOCj3l — OptaJoe (@OptaJoe) February 21, 2019

Wydawało się, że londyńczycy po zdobytym golu szybko pójdą za ciosem. Przyjezdni starali się jednak kontratakować. Po jednej z akcji Białorusinów Mustafi uratował swój zespół wybijając piłkę z linii bramkowej.

Zabójcze rożne

Szkoleniowiec angielskiego zespołu przed meczem uczulał swoich zawodników, by byli gotowi na więcej niż 90 minut walki. Brał pod uwagę, że do rozstrzygnięcia rywalizacji może być potrzebna dogrywka.

Jego podopieczni mieli jednak inne plany. Tuż przed przerwą prowadzenie The Gunners podwyższył Mustafi. Po silnie bitym przez Granita Xhake rzucie rożnym niemiecki obrońca pokonał bramkarza strzałem głową. W tym momencie to Arsenal był bliżej awansu do 1/8 finału Ligi Europy.

Po kwadransie gry drugiej połowy londyńczycy przypieczętowali swoje zwycięstwo. Ponownie idealną piłkę z narożnika boiska posłał Szwajcar Xhaka, a źle interweniujący Szczarbicki dał się pokonać Papastathopoulosowi. Do końca spotkania Kanonierzy bez trudu kontrolowali przebieg gry.

Losowanie par 1/8 finału odbędzie się w piątek. Transmisja w Eurosporcie 2 od godziny 13:00.

WYNIKI 1/16 FINAŁU LIGI EUROPY:

FC Salzburg - FC Brugge 4:0; pierwszy mecz 1:2

Eintracht Frankfurt - Szachtar Donieck 4:1; 2:2

Arsenal Londyn - BATE Borysów 3:0; 0:1

SSC Napoli - FC Zurich 2:0; 3:1

Zenit St. Petersburg - Fenerbahce Stambuł 3:1; 0:1

Valencia - Celtic Glasgow 1:0; 2:0

Villarreal - Sporting Libona 1:1; 1:0

Dinamo Zagrzeb - Viktoria Pilzno 3:0; 1:2

Inter Mediolan - Rapid Wiedeń 4:0; 1:0

KRC Genk - Slavia Praga 1:4; 0:0

Dynamo Kijów - Olympiakos Pireus 1:0; 2:2

Bayer Leverkusen - FK Krasnodar 1:1; 0:0

Benfica Lizbona - Galatasaray Stambuł 0:0; 2:1

Chelsea Londyn - Malmoe FF 3:0; 2:1

Betis Sevilla - Rennes 1:3; 3:3