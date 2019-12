Debiut Ljungberga w Arsenalu nie wypadł okazale

Emery zwolniony z Arsenalu. Legenda klubu przejęła jego obowiązki Unai Emery nie... czytaj dalej » Po trzech porażkach z rzędu w poprzedniej kolejce Norwich pokonało na wyjeździe Everton 2:0 i liczyło na dobry rezultat z Arsenalem. Kanonierów po raz pierwszy z ławki trenerskiej poprowadził Fredrik Ljungberg, który zajął miejsce zwolnionego Unaia Emery’ego.

Dublet Aubameyanga

Wynik spotkania otworzył napastnik Norwich Teemu Pukki, oddając strzał zza pola karnego. Dla Fina to siódme trafienie w sezonie. Była 22. minuta.

Pięć minut później ręką w szesnastce gospodarzy zagrał obrońca gospodarzy Christoph Zimmermann. Do wykonania rzutu karnego podszedł Pierre-Emerick Aubameyang, ale Tim Krul obronił. Sędzia Paul Tierney nakazał powtórkę. Tym razem Gabończyk się nie pomylił i doprowadził do remisu.

Tuż przed przerwą Norwich znów objęło prowadzenie po golu Todda Cantwella. Zdobywając swoją dziesiątą bramkę w sezonie, punkt w debiucie Ljungberga na ławce Kanonierów dał Aubameyang. Tym razem napastnik Arsenalu najlepiej odnalazł się w zamieszaniu po rzucie rożnym z 57. minuty.



A breathless match - but the points are shared today.#NORARS — Arsenal (@Arsenal) 1 December 2019





Beniaminek zaskakuje

W równolegle rozgrywanym na Molineux meczu Wolverhampton podejmował Sheffield United. Uznawani za rewelację sezonu Premier League The Blades znów pokazali, że są groźni. Prowadzenie objęli już w 2. minucie, gdy Lys Mousset na bramkę zamienił podanie George'a Baldocka.

Gospodarze nie dawali za wygraną i do remisu doprowadzili po zmianie stron. Dokładnie w 65. minucie, gdy obrońca Matt Doherty zamknął akcję i strzałem głową pokonał bramkarza beniaminka. Asystę zaliczył aktywny przez całe spotkanie Raul Jimenez. Oba zespoły podzieliły się punktami.

Wilki z 20 punktami zajmują 6. miejsce, wyprzedzając o punkt niedzielnego rywala i Arsenal.