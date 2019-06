"The Sun": Arsenal może stracić Bielika

27.06.2019 | Świetny mecz w pierwszym półfinale mistrzostw Europy do lat 21. W Bolonii Niemcy najedli się strachu, ale zdołali pokonać Rumunię 4:2 i są już o krok od obrony trofeum sprzed dwóch lat.

16.06.2019 | Włochy - Hiszpania 3:1 w meczu mistrzostw Europy do lat 21.

Bielik trafił do Londynu w styczniu 2015 roku. Środkowy obrońca (występujący też na pozycji defensywnego pomocnika) Legii Warszawa miał wówczas 17 lat. - Jadę do Londynu spełniać marzenia - mówił nastolatek, za którego "Kanonierzy" zapłacili 2,4 miliona funtów.

Przez cztery i pół roku młody Polak jednak nie podbił Emirates Stadium. W tym czasie Bielik zdążył rozegrać zaledwie dwa pucharowe mecze w barwach Arsenalu. Większość czasu spędził na wypożyczeniach - w Birmingham, Walsall, a ostatnio Charlton Atletic. W tym ostatnim Bielik rozegrał cały sezon 2018/19. W League One wystąpił w 31 meczach, strzelając trzy gole. Polski piłkarz zebrał znakomite recenzje, dlatego po sezonie ustawiła się po niego długa kolejka chętnych.

Jak informuje "The Sun", 21-letni Bielik znalazł się na celowniku klubów z Anglii, Niemiec, Włoch, Holandii i Belgii. Co więcej Arsenal ma już mieć te oferty na stole.

Bielik wzbudzał ogromne zainteresowanie bezpośrednio po sezonie, tymczasem potem było jeszcze bardzo dobre w wykonaniu reprezentacji Polski młodzieżowe Euro. Polacy wygrali dwa mecze w grupie z Belgią i Włochami, a Bielika śmiało można nazwać architektem tych zwycięstw. W obu strzelił po golu.

Ustawiają się w kolejce

"The Sun" daje do zrozumienia, że znakomitym występem na mistrzostwach Europy do lat 21 Bielik de facto przypieczętował swój los i rozstrzygnął o odejściu z Londynu.

"Arsenal przygotowuje się na odejście swojego złotego chłopca Krystiana Bielika, który tego lata chce odejść z Emirates. Grupa klubów z całej Europy ustawia się w kolejce po utalentowanego obrońcę, który błyszczał w reprezentacji Polski na mistrzostwach Europy do lat 21" - twierdzi "The Sun".

Dalej dziennik przypomina, że Bielik strzelił dla Charltonu kluczowego gola z Doncaster w półfinałowym barażu o Championship. "Znakomitą formę potwierdził z Polakami na Euro, strzelając gole w dwóch pierwszych meczach w grupie z Belgami i gospodarzami turnieju Włochami. Teraz skłania się do odejścia z Arsenalu, jako że nie ma widoków na regularną grę na Emirates w przyszłym sezonie" - twierdzi "The Sun".

Kontrakt Bielika z Arsenalem wygasa w lipcu 2021 roku.