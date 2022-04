Ronaldo wrócił na boisko po osobistej tragedii. Strzelił gola, ale radości nie było

Zawodnicy Manchesteru United ćwiczą przed rywalizacją z AS Romą w półfinale Ligi Europy.

W poniedziałek Ronaldo poinformował oficjalnie, że stracił synka z bliźniaczej ciąży (poród przeżyła córeczka). Dzień później słynny Portugalczyk nie zagrał w hicie angielskiej ekstraklasy z Liverpoolem, przegranym przez jego zespół aż 0:4.

W siódmej minucie wtorkowego spotkania na Anfield kibice wstali z miejsc i zaczęli bić brawo. Właśnie z takim numerem na koszulce występuje Ronaldo. Następnie cały stadion odśpiewał klubowy hymn Liverpoolu "You'll never walk alone" ("Nigdy nie będziesz szedł sam").

Gol Ronaldo na niewiele się zdał

Cristiano Ronaldo podziękował kibicom Liverpoolu za wsparcie. "Nigdy tego nie zapomnimy" Cristiano Ronaldo... czytaj dalej » Tym razem fani Arsenalu wsparli Portugalczyka chwilą ciszy i brawami przed pierwszym gwizdkiem. Później na boisku dominowali piłkarze Kanonierów.

Gola już w 3. minucie strzelił dla miejscowych Portugalczyk Nuno Tavares. Kolejne trafienie było dziełem Bukayo Saki, który wykorzystał rzut karny.

Na ten cios momentalnie odpowiedział Ronaldo. W 34. minucie portugalski napastnik wyprzedził pilnujących go obrońców i z bliskiej odległości trafił do siatki. To była jego setna bramka w Premier League.

Po przerwie ekipa United miała doskonałą szansę do wyrównania, ale kapitan zespołu Bruno Fernandes trafił z rzut karnego w słupek. Ta niewykorzystana okazja zemściła się w 70. minucie, kiedy trzeciego gola dla gospodarzy strzelił Granit Xhaka. Z przebiegu całego spotkania trzeba przyznać, że Arsenal wygrał w pełni zasłużenie.

Arsenal - Manchester United 3:1 (2:1)

Bramki: Tavares (3.), Saka (32. - karny), Xhaka (70.) - Ronaldo (34.)