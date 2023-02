Angielski hit dla Manchesteru City. Jest zmiana lidera Premier League

Kanonierzy są rewelacją obecnych rozgrywek. Trener Mikel Arteta zbudował młody, dynamiczny zespół, który jest groźny dla każdego w angielskiej ekstraklasie. Przed wtorkowym meczem londyńczycy mieli trzy punkty przewagi nad drugim Manchesterem City.

Błąd Tomiyasu

Liverpool lepszy w derbach. Pierwszy gol gwiazdy mundialu Liverpool bez... czytaj dalej » Mistrzowie kraju od listopada starali się dogonić liderów i w końcu dopięli swego. Trener Pep Guardiola doskonale zna Artetę, który był przez pewien czas jego asystentem w ekipie City i potrafił go zaskoczyć.

Arsenal przez większość sezonu grał w stałym, żelaznym składzie. Arteta musiał jednak dokonać zmian z uwagi na urazy. Z tego powodu w zespole pojawili się rezerwowi zazwyczaj Jorginho i Takehiro Tomiyasu.

Początek konfrontacji był spokojny w wykonaniu obu zespołów. Widać było, że piłkarze czują do siebie respekt i przede wszystkim grali ostrożnie w obronie.

W 24. minucie Citizensom pomógł w objęciu prowadzenia obrońca gospodarzy Tomiyasu. Japończyk tak niefortunnie podawał do własnego bramkarza, że piłkę przejął Kevin De Bruyne i pięknym lobem pokonał Aarona Ramsdale'a.

Źródło: Getty Images Kevin De Bruyne wykorzystał błąd Takehiro Tomiyasu

Faul Edersona

Po stracie gola miejscowi nie podłamali się, zagrali ambitnie wysokim pressingiem i zostali za to nagrodzeni. W 40. minucie piłkę wywalczył Granit Xhaka i podał do Eddiego Nketiaha, który znalazł się sam na sam z Edersonem. Interweniujący bramkarz City staranował biegnącego rywala i sędzia podyktował rzut karny. Jedenastkę pewnie wykorzystał Bukayo Saka.

Źródło: Getty Images Ederson fauluje Eddiego Nketiaha

Tuż przed końcem pierwszej połowy Nathan Ake trafił jeszcze w poprzeczkę.

Manchester ruszył po przerwie

Guardiola przeprasza. "Wstydzę się" Pep Guardiola,... czytaj dalej » Po zmianie stron sędzia Anthony Taylor podyktował rzut karny za faul Gabriela na Erlingu Haalandzie. Wideoweryfikacja VAR wykazała jednak, że Norweg był wcześniej na minimalnym spalonym i arbiter wycofał się ze swojej decyzji.

Wówczas Brazylijczykowi upiekło się. W 72. minucie Gabriel miał mniej szczęścia. Stracił piłkę w środku pola, po czym zawodnicy City wyprowadzili błyskawiczną kontrę. Haaland dograł do Ilkaya Guendogana, ten przedłużył do Jacka Grealisha, a reprezentant Anglii pewnie wykorzystał okazję.

Obywatele poszli za ciosem. W 82. minucie przeprowadzili kolejną składną akcję. Tym razem Guendogan dograł w pole karne do De Bruyne'a, ten podał do Haalanda, a Norweg z zimną krwią skierował piłkę do bramki rywali. To jego 26. gol w tym sezonie Premier League i dwunasta asysta Belga.

Do końca meczu wynik 3:1 nie uległ już zmianie. Manchester City objął prowadzenie w lidze, mając od Arsenalu lepszy bilans bramkowy. Trzeba jednak pamiętać, że Kanonierzy rozegrali o jeden mecz mniej.

Arsenal - Manchester City 1:3 (1:1)

Bramki: Bukayo Saka (42.) - Kevin De Bruyne (24.), Jack Grealish (72.), Haaland (82.)