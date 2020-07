Popis trenerskich umiejętności Artety. "Uczeń przechytrzył nauczyciela"

Video: Getty Images

Olympiakos - Arsenal w Lidze Europy

20.02.2020 l Arsenal długo testował cierpliwość swoich fanów, ale ostatecznie trafił do siatki Olympiakosu i odniósł w Pireusie cenne zwycięstwo 1:0. Kanonierzy przybliżyli się tym samym do awansu do 1/8 finału Ligi Europy. Kapitalne spotkanie odbyło się w Glasgow, gdzie Rangersi pokonali Bragę 3:2.

