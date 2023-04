Kłopoty reprezentanta Polski. Arsenal zabiega o obrońcę

Efektowny gol Polaka w kluczowym meczu Bundesligi Marcin Kamiński,... czytaj dalej » 14 minut spędził na boisku Kiwior w meczach Premier League. Nieco dłużej zabawił na murawie podczas spotkania Kanonierów ze Sportingiem Lizbona w 1/8 finału Ligi Europy, ale rewanż obejrzał z ławki rezerwowych. To na razie najczęściej zajmowana pozycja reprezentanta Polski w angielskim klubie.

Tymczasem cierpliwość Kiwiora może zostać wystawiona na dodatkową próbę. Coraz głośniej mówi się o tym, że Arsenal i Tottenham zabiegają o względy 20-letniego Wooda. Gdyby Kanonierom udało się sprowadzić Anglika, droga Kiwiora do gry w pierwszym składzie mogłaby stać się jeszcze dłuższa.

Nerwowe lato

Na razie polski piłkarz może spać spokojnie. Latem będzie jednak musiał liczyć na to, że walijski klub, okupujący środkową część tabeli Championship (drugi poziom rozgrywkowy w Anglii), będzie chciał zatrzymać utalentowanego obrońcę. To jeden ze scenariuszy, jaki przed Woodem kreśli specjalista od transferów Fabrizio Romano.



Nathan Wood, attracting interest after 2002-born CB impressed on England U21 debut and been outstanding for Swansea this season.



Understand Arsenal and Tottenham are monitoring his performances closely.



Swansea looking to try and extend his contract to prevent summer move. pic.twitter.com/SKVU2VrlLu — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 14, 2023

Szansą dla Kiwiora może być też ewentualne wyprzedzenie Arsenalu w wyścigu po piłkarza przez Tottenham, nieco bardziej zdeterminowany do wzmocnienia swoich szeregów, choć również, podobnie jak jego londyński rywal, nie mogący zapewnić ewentualnemu nabytkowi pewnego miejsca w wyjściowej jedenastce.

Arsenal z 73 punktami prowadzi w tabeli Premier League. Tottenham jest piąty, mając o 20 pkt mniej.