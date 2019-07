Drągowski tym razem nie pomógł. Pewne zwycięstwo Arsenalu

Włosie media, z Corriere dello Sport na czele, typują Drągowskiego do roli pierwszego bramkarza Fiorentiny w nadchodzącym sezonie. Próbkę swoich umiejętności Polak pokazał już w poprzednim sparingu ekipy z Florencji, z meksykańskim Chivas Guadalajara, gdy obronił rzut karny. Jego drużyna wygrała wtedy 2:1.

Z Arsenalem Drągowski zagrał pierwsze 45 minut. Po przerwie zmienił go Pietro Terracciano, etatowy rezerwowy Fiorentiny w ostatnich miesiącach. Udany powrót Drągowskiego do Fiorentiny. Tak obronił uderzenie z rzutu karnego Wszystko wskazuje... czytaj dalej »

Nie napracował się



Polak puścił jednego gola. W 15. minucie spotkania pokonał go Edward Nketiah. Objęcie prowadzenia przez Kanonierów było efektem fatalnego zachowania całej linii obrony Fiorentiny. Najpierw sprawę pokpiła prawa strona włoskiej drużyny. Tam z łatwością z piłką przedarł się duet Bukayo Saka - Sead Kolasinac. Piłka dotarła na jedenasty metr, z przecięciem podania nie zdążył Sebastiana Cristoforo, a Nketiah nie miał problemu z minięciem Aleksa Terzicia. 20-letni wychowanek Arsenalu mocnym strzałem z jedenastu metrów pokonał Drągowskiego.

Wychowanek Jagiellonii Białystok nie miał zbyt wiele do pracy. Defensywa Fiorentiny w pierwszej połowie popełniła tylko jeden błąd, Polak nie musiał w zasadzie ani razu interweniować - wcześniej, ani później. Włosi budowali wiele ciekawych akcji, ale pod bramką Arsenalu byli szalenie nieskuteczni. Co innego londyńczycy, którzy po zmianie stron jeszcze dwa razy pakowali piłkę do siatki. W 65. minucie kolejnego gola strzelił Nketiah, a minutę przed końcem meczu wynik ustalił Joseph Willock.

Po przerwie liczba polskich piłkarz na stadionie Bank of America Stadium w Tampie się jednak nie zmieniła. Całą drugą połowę w zespole Fiorentiny zagrał Szymon Żurkowski.