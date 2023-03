Bezlitosny Arsenal. Umocnił się na pozycji lidera Premier League

W środowy wieczór bramki dla Kanonierów zdobyli Bukayo Saka (w 40. minucie), Gabriel Martinelli (45. i 80.) oraz Martin Oedegaard (71.). Londyńczycy zrewanżowali się Evertonowi, z którym niespodziewanie przegrali 0:1 w debiucie Seana Dyche'a w roli trenera The Toffees 4 lutego.



W trzech ostatnich kolejkach Arsenal odniósł zwycięstwa i strzelił dziewięć goli, tracąc jednego. Po 25 meczach ma 60 punktów i wyprzedza o pięć wicelidera i obrońcę tytułu Manchester City. Na trzeciej pozycji z jednym zaległym meczem jest Manchester United - 49 pkt.

Liverpool awansował

Do 39 pkt swój dorobek powiększył Liverpool, który w tym sezonie spisuje się poniżej oczekiwań. W ostatnich czterech spotkaniach ligowych The Reds odnieśli trzy zwycięstwa i raz zremisowali, dzięki czemu w środę awansowali na szóste miejsce.



W tym przypadku także doszło do rewanżu za mecz z 4 lutego, kiedy Wilki niespodziewanie wygrały u siebie 3:0. Na Anfield to Liverpool był lepszy, a gole wbili Virgil van Dijk (w 73. minucie) i Mohamed Salah (77.).



Wolverhampton ma 24 punkty i jest na 15. pozycji.