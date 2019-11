Ogromny kryzys Arsenalu. Nawet za Wengera nie było tak źle

Dramat Dynama i Kędziory. Gol z 96. minuty przesądził o porażce Dynamo Kijów z... czytaj dalej » Do przerwy w szlagierze 5. kolejki Ligi Europy nic nie zapowiadało niespodzianki. Kanonierzy prowadzili bowiem po golu Pierre'a-Emericka Aubameyanga. Jednak wszystko zmieniło się w ciągu dziesięciu minut drugiej części. Dwie bramki dla niemieckiego zespołu zdobył wówczas Japończyk Daichi Kamada. Gospodarze już nie zdołali odpowiedzieć i ponieśli pierwszą porażkę w tej edycji. I już piątą w tym sezonie.

Najgorsza seria od 27 lat

To siódmy z rzędu mecz nie wygrany przez londyńczyków we wszystkich rozgrywkach. W ciągu ponad miesiąca Arsenal nie potrafił pokonać w Premier League Crystal Palace (2:2), Wolverhampton (1:1), Leicester (0:2) i Southampton (2:2), w Pucharze Ligi Angielskiej Liverpoolu (5:5, porażka po karnych), a w Lidze Europy Vitorii Guimaraes (1:1) i Eintrachtu.

Jak wyliczyli statystycy Opty, tak złej serii Kanonierzy nie mieli nawet w 1235 meczach pod wodzą Arsene'a Wengera. Poprzednio tak długo na trzy punkty w jednym spotkaniu czekali w lutym 1992 roku. Wówczas londyńczyków prowadził George Graham.



7 - Arsenal have not won any of their last seven matches in all competitions (D5 L2) - they never went on as poor a run across 1235 games under Arsène Wenger, last waiting this long for a win in February 1992 under George Graham (8 games). Denouement. pic.twitter.com/Aqz016ODfn — OptaJoe (@OptaJoe) November 28, 2019

Kibice mają dość upokorzeń. W czwartek na trybunach domagali się zwolnienia Unaia Emery'ego.

"Emery out". "Bez taktyki, bez formacji. Nie ma się gdzie ukryć" - takie transparenty dominowały w czwartkowy wieczór na trybunach The Emirates.



#EmeryOut

No Tactics, No Formation

Nowhere To Hide pic.twitter.com/5X55CRVY91 — Tovci (@Tovcii) November 28, 2019

- Kibice byli źli. W ciągu kwadransa zupełnie straciliśmy kontrolę nad meczem. Stąd ich rozczarowanie - w taki sposób menedżer Kanonierów zareagował na protesty kibiców.

W czwartkowym starciu Arsenal przerwał też inną serię. Kanonierzy nie przegrali żadnego z 46 poprzednich meczów, w których prowadzili po 45 minutach. Poprzednio w podobnych okolicznościach polegli z Watfordem w październiku 2017 roku.



46 - Arsenal were unbeaten in their previous 46 matches in all competitions when leading at half-time (W40 D6), since losing 1-2 at Watford in October 2017. Surrender. pic.twitter.com/cHlG4T9rvL — OptaJoe (@OptaJoe) November 28, 2019





Awans ciągle możliwy

W grupie F Ligi Europy jeszcze nikt nie jest pewny awansu. Arsenal ma 10 punktów, Eintracht dziewięć, a trzeci Standard Liege - siedem. Nie liczy się tylko Vitoria Guimaraes (2). Kanonierzy, których czeka jeszcze wyjazdowy mecz ze Standardem, są jednak bardzo blisko udziału w 1/16 finału Ligi Europy, ponieważ u siebie wygrali z tym zespołem aż 4:0.

Wyniki spotkań 5. kolejki Ligi Europy

Grupa A

Sevilla - Karabach Agdam 2:0

F91 Dudelange - APOEL Nikozja 0:2

Grupa B

Malmoe FF - Dynamo Kijów 4:3

FC Lugano - FC Kopenhaga 0:1

Grupa C

FK Krasnodar - FC Basel 1:0

Trabzonspor - Getafe 0:1

Grupa D

Sporting Lizbona - PSV Eindhoven 4:0

Rosenborg Trondheim - LASK Linz 1:2

Grupa E

Lazio Rzym - CFR Cluj 1:0

Celtic Glasgow - Stade Rennes 3:1

Grupa F

Arsenal Londyn - Eintracht Frankfurt 1:2

Vitoria Guimaraes - Standard Liege 1:1

Grupa G

Young Boys Berno - FC Porto 1:2

Feyenoord Rotterdam - Rangers FC 2:2

Grupa H

CSKA Moskwa - Łudogorec Razgrad 1:1

Ferencvaros - Espanyol 2:2

Grupa I

Saint-Etienne - KAA Gent 0:0

FK Ołeksandrija - VfL Wolfsburg 0:1

Grupa J

Istanbul Basaksehir - AS Roma 0:3

Wolfsberger AC - Borussia Moenchengladbach 0:1

Grupa K

Besiktas Stambuł - Slovan Bratysława 2:1

SC Braga - Wolverhampton 3:3

Grupa L

FK Astana - Manchester United 2:1

AZ Alkmaar - Partizan Belgrad 2:2