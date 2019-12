Koszmarne derby Arsenalu. W kilka minut stracił wygraną

Frank Lampard wraca do Chelsea jako menedżer

Derby Londynu były pierwszym spotkaniem Arsenalu u siebie, w którym zespół poprowadził zatrudniony niedawno Mikel Arteta. Kilka dni temu, w debiucie hiszpańskiego menedżera, londyńczycy zremisowali na wyjeździe z Bournemouth 1:1.

Nie zachwycili, remis uratowali dzięki bramce Pierre-Emricka Aubameyanga. W niedzielę długo wydawało się, że i tym razem zostanie on bohaterem swojego zespołu. Chelsea na to nie pozwoliła.

Inna Chelsea po przerwie

"Poczuliśmy, że trzeba działać natychmiast". Klub Fabiańskiego bez trenera Manuel Pellegrini... czytaj dalej » Początek meczu był dla gospodarzy wymarzony. To oni naciskali, prowadzenie objęli szybko. Wszystko za sprawą wspomnianego Aubameyanga. Gabończyk świetnie odnalazł się w polu karnym po stałym fragmencie gry i pakując piłkę do siatki, cieszył się ze swojego dwunastego trafienia w sezonie.

Do przerwy niewiele się zmieniło. Arsenal prezentował się solidnie, nie pozwalał się Chelsea rozkręcić.

Pomógł Leno

Po zmianie stron z jego grą było już zdecydowanie gorzej. Gasł z każdą kolejną minutą, dał się kompletnie zdominować. Znów przypominał zagubioną drużynę z wcześniejszych spotkań.

Bronił się, momentami bardzo ofiarnie. Do czasu. Przełom nastąpił w 83. minucie, gdy pomocną dłoń sam wyciągnął do gości Bernd Leno. Po zagraniu z rzutu wolnego bramkarz Arsenalu minął się z piłką i aby trafić do siatki, stojący przed bramką Jorginho musiał tylko dostawić nogę.

Niemiec i pozostali zawodnicy Kanonierów byli załamani, natomiast w Chelsea wstąpiły dodatkowe siły. Już cztery minuty później wyprowadziła kolejny cios. Willian obsłużył podaniem Tammy'ego Abrahama, który nie robiąc sobie nic z obecności obrońcy, pokonał Leno strzałem po ziemi. Dla młodego Anglika to już dwunasta bramka w sezonie.



Szósta porażka

Kibice Arsenalu zaczęli opuszczać stadion. Niewiele stracili, bo do końca spotkania ich piłkarze nie byli w stanie odpowiedzieć. Kanonierzy przegrali już szósty raz w tym sezonie i zajmują dopiero dwunaste miejsce. Chelsea umocniła się na czwartej pozycji.

Arsenal - Chelsea 1:2

Bramki: Aubameyang 13' - Jorginho 83', Abraham 87'