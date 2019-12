Nawet legenda nie jest w stanie pomóc. Arsenal pogrąża się w kryzysie

Nawet grając na swoim stadionie Kanonierzy nie potrafili przejąć kontroli nad meczem z Mewami, które okupują dolne rejony tabeli. Zostali za to ukarani trafieniem Adama Webstera. Dopiero po przerwie miejscowi śmielej ruszyli do ataków i efekty przyszły szybko - w 50. minucie wyrównał Alexandre Lacazette.

Apetyt na strzelenie zwycięskiego gola mógł ucieszyć kibiców londyńczyków. Inna sprawa, że Bernd Leno też wielokrotnie musiał wyciągać swoich kolegów z opresji. Niemiecki bramkarz Kanonierów był jednak bezradny 10 minut przed ostatnim gwizdkiem sędziego, przy strzale Neala Maupaya na 2:1 dla Brighton. To pierwsze wyjazdowe zwycięstwo Mew w erze Premier League w meczach przeciwko drużynom z czołowej szóstki.

Arsenal natomiast pozostaje bez zwycięstwa w sześciu ligowych meczach z rzędu, a w dziewięciu we wszystkich rozgrywkach. Tak źle ostatni raz w tym klubie było 42 lata temu, dokładnie w marcu 1977 roku.



9 - Arsenal are winless in nine games in all competitions, their longest such streak since a run of 10 in March 1977. Mess. #ARSBHApic.twitter.com/l8uC4RyRFY — OptaJoe (@OptaJoe) December 5, 2019

Ljungberg: odbudować pewność siebie

- Jesteśmy rozczarowani. W pierwszej połowie baliśmy się piłki, nie ruszaliśmy się, staliśmy w miejscu. Dopiero po przerwie zaczęliśmy wyglądać jak drużyna. Musimy prezentować się w ten sposób przez cały mecz. Pora na wyciągnięcie odpowiednich wniosków - przyznał po meczu Ljungberg, który tymczasowo zastępuje na stanowisku menedżera zwolnionego w ubiegły piątek Emery'go.

Były szwedzki piłkarz Kanonierów (w latach 1998-2007) zadebiutował w nowej roli w niedzielę, w zremisowanym 2:2 meczu z Norwich. W poniedziałek czeka ich następne spotkanie - derby Londynu z West Hamem. - Musimy się przełamać i odbudować pewność siebie - podkreślił Szwed.

Wyniki 15. kolejki:



wtorek

Crystal Palace - Bournemouth 1:0

Burnley - Manchester City 1:4



środa

Leicester - Watford 2:0

Manchester United - Tottenham 2:1

Wolverhampton - West Ham United 2:0

Chelsea - Aston Villa 2:1

Southampton - Norwich City 2:1

Liverpool - Everton 5:2

czwartek

Sheffield United - Newcastle United 0:2

Arsenal - Brighton 1:2