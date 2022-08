Potwierdzenie z Włoch: Milik w Juventusie. "Pełna zgoda"

Napastnik reprezentacji Polski zostanie wypożyczony do Turynu z Olympique Marsylia.

"Pełna zgoda, potwierdzone" - napisał w czwartek przed południem włoski dziennikarz Fabrizio Romano.

Według niego klub z Francji otrzyma za roczne wypożyczenie milion euro (plus milion w bonusach). Jeśli Stara Dama zdecyduje się na kupno 28-latka, będzie musiała dopłacić kolejnych osiem milionów.

W środę w stolicy Piemontu warunki umowy zawodnika negocjował jego menedżer Przemysław Pańtak. W czwartek do Turynu uda się także Milik i jeśli przejdzie testy medyczne, oficjalnie zostanie klubowym kolegą Wojciecha Szczęsnego.



Arkadiusz Milik to Juventus, here we go confirmed! Full agreement on loan move [€1m fixed fee, €1m add-ons] plus €8’ buy option not mandatory. OM already accepted yesterday. #Juventus



Milik, in Turin today for medical.



Next signing for Juventus: Leandro Paredes. pic.twitter.com/Xz5EA2ikrJ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 25, 2022

Polski napastnik nie był głównym celem transferowym władz Juventusu, które tego lata sprowadziły już Paula Pogbę (z Manchesteru United), Angela Di Marię (z PSG), Gleisona Bremera (z Torino) i Filipa Kosticia (z Eintrachtu). Wydawało się, że następny będzie Memphis Depay z FC Barcelona. Z Holendrem nie dogadano się.

Dla Milika będzie to powrót na włoskie boiska. Od lata 2016 roku przez 4,5 roku był napastnikiem Napoli. Ostatnie pół roku pod Wezuwiuszem spisał na straty z powodu konfliktu z właścicielem klubu Aurelio De Laurentiisem. Wiele wskazywało na to, że do Juventusu trafi już w styczniu 2021 roku. Nie było tygodnia, żeby Polak nie gościł na okładce któregoś z największych włoskich dzienników. Ostatecznie przeniósł się nad Lazurowe Wybrzeże, do Marsylii. W 54 występach we wszystkich rozgrywkach zdobył 30 goli.

Kilka miesięcy temu prezydent OM Pablo Longoria przekazał, że Polak został wykupiony z Neapolu i jego kontrakt na Stade Velodrome będzie obowiązywał o 12 miesięcy dłużej, czyli do połowy 2025 roku. Nic zatem nie wskazywało, że napastnik zmieni klub.

W tym sezonie Ligue 1 Milik wystąpił w pierwszych dwóch kolejkach. Z boiska był dwa razy ściągany przez trenera Igora Tudora przed upływem 70. minuty. W ostatnim meczu ligowym - z Nantes (2:1) - w ogóle nie podniósł się z ławki rezerwowych.

Źródło: Getty Images Arkadiusz Milik odchodzi z Olympique Marsylia

Jak Lewandowski, następny będzie Piątek?

To kolejny napastnik reprezentacji Polski, który zmienił klub w letnim oknie transferowym. W lipcu nowym piłkarzem FC Barcelony został Robert Lewandowski.

Wszystko wskazuje na to, że barwy zmieni także trzeci ze snajperów Biało-Czerwonych Krzysztof Piątek, który nie łapie się do składu Herthy Berlin.

Nowa drużyna Milika rozpoczęła sezon od wygranej 3:0 z Sassuolo i remisu 0:0 z Sampdorią.