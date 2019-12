Pierwszy taki wieczór Milika pod Wezuwiuszem. "Wszystko zaczęło się na nowo"

View this post on Instagram

Wieczór pełen Emocji Arek, moja Miłość i największy Przyjaciel. Wspiera mnie w każdej mojej decyzji i mocno trzyma kciuki za mój sukces. Każde z nas ma swój własny świat. Jesteśmy ambitni i ciężko pracujemy na to by urzeczywistnić nasze marzenia. Szanujemy swoje pasje i kibicujemy sobie nawzajem. Tak właśnie rozumiem słowo miłość Kurtka @wild.mascot bluza Arka @wild.mascot