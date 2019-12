Zwrot w sprawie Arkadiusza Milika. "Ma się dobrze"

View this post on Instagram

Il sorriso e’ tornato, di nuovo in campo con la mia squadra, pronto per una fantastica notte di Champions. Adesso forza, riportiamo il successo a Napoli. Smile is back, again on the picth with my team, ready for an amazing Champions League night. Now come on, let's bring success back to Napoli! Uśmiech znów na twarzy, wreszcie na boisku z moją drużyną. Gotowy na wieczór z Ligą Mistrzów. Forza Napoli Sempre