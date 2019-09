Wraca Milik. Wskoczył do składu na Liverpool

Ancelotti przerażony. "W dwa miesiące można zbudować dom, a oni nie odnowili szatni" Organizatorzy... czytaj dalej » Po sezonie 2018/19 opinie na temat Milika były mocno podzielone, jednak latem włoski szkoleniowiec uciął wszelkie spekulacje, ogłaszając, że w dalszym ciągu ma wielkie plany wobec napastnika reprezentacji Polski.

25-letni piłkarz mógł więc całkowicie skoncentrować się na przygotowaniach do nowego sezonu, jednak zaliczył falstart. W ostatnim tygodniu przed inauguracją sezonu doznał kontuzji przywodziciela.

Po raz pierwszy w kadrze

W związku z tym w Serie A Milikowi przepadły dwa pierwsze mecze z Fiorentiną i Juventusem, a także wyjazd na kadrę, która w eliminacjach do Euro 2020 na początku września grała ze Słowenią i z Austrią. Ostatecznie Ancelotti zdecydował się nie skorzystać z polskiego napastnika także w sobotę z Sampdorią, ale wygląda na to, że z jego zdrowiem już wszystko w porządku.

Oglądaj Wideo: Eurosport Milik i Zieliński na treningu Napoli przed starciem z Liverpoolem

W poniedziałek wieczorem Napoli ogłosiło 22-osobową kadrę na mecz z Liverpoolem. Znalazło się w niej miejsce dla dwóch Polaków - tradycyjnie Piotra Zielińskiego i po raz pierwszy w tym sezonie Milika. Obaj w poniedziałek normalnie trenowali z drużyną.

O ile Zieliński może być pewny miejsca w wyjściowym składzie, o tyle nie należy oczekiwać, że od 1. minuty we wtorek wyjdzie Milik. Ancelotti ma do dyspozycji bardzo mocną linię ataku w składzie Jose Callejon, Dries Mertens, Lorenzo Isigne, Amin Younes, Fernando Llorente i pozyskany latem za 38 mln euro z PSV Hirving Lozano. Wszyscy są w rytmie meczowym. Wobec takiego kłopotu bogactwa we wtorek wracający po kontuzji Milik powinien być zadowolony z każdej minuty w meczu z obrońcami tytułu.



I convocati di Napoli-Liverpool

https://t.co/mqFZdyOmHp

@championsleague

#NAPLIV

#ForzaNapoliSemprepic.twitter.com/6FWcIhOL4A — Official SSC Napoli (@sscnapoli) 16 września 2019

Program 1. kolejki:

wtorek, 17 września

Grupa E

Napoli - Liverpool (godz. 21.00)

Red Bull Salzburg - KRC Genk (21.00)



Grupa F

Inter Mediolan - Slavia Praga (18.55)

Borussia Dortmund - Barcelona (21.00)



Grupa G

Olympique Lyon - Zenit (18.55)

Benfica Lizbona - RB Lipsk (21.00)



Grupa H

Chelsea Londyn - Valencia (21.00)

Ajax Amsterdam - Lille (21.00)



środa, 18 września

Grupa A

Club Brugge - Galatasaray (18.55)

Paris Saint-Germain - Real Madryt (21.00)



Grupa B

Olympiakos - Tottenham (18.55)

Bayern Monachium - Crvena Zvezda (21.00)



Grupa C

Dinamo Zagrzeb - Atalanta Bergamo (21.00)

Szachtar Donieck - Manchester City (21.00)



Grupa D

Bayer Leverkusen - Lokomotiw Moskwa (21.00)

Atletico Madryt - Juventus Turyn (21.00)