Arkadiusz Milik w Juventusie. Klub potwierdził wypożyczenie Polaka

Roczne wypożyczenie Polaka, według doniesień włoskich mediów, ma kosztować milion euro plus dodatkowy milion w bonusach. Jeśli Juventus zdecyduje się na definitywny transfer zawodnika, na konto Olympique wpłynie z tego tytułu dodatkowe 8 mln euro.



@arekmilik9! #WelcomeMilik — JuventusFC (@juventusfcen) August 26, 2022

Zaskakujący zwrot akcji

Polski napastnik nie był głównym celem transferowym władz Juventusu, które tego lata sprowadziły już Paula Pogbę (z Manchesteru United), Angela Di Marię (z PSG), Gleisona Bremera (z Torino) i Filipa Kosticia (z Eintrachtu). Wydawało się, że następny będzie Memphis Depay z FC Barcelona. Z Holendrem nie osiągnięto jednak porozumienia.

Kibice Juve kwestionują transfer Milika. "Polski Morata", "Tak się nie rozwiniemy" Arkadiusz Milik... czytaj dalej » Dla Milika będzie to powrót na włoskie boiska. Od lata 2016 roku, przez przez ponad cztery sezony, był napastnikiem Napoli. Ostatnie pół roku pod Wezuwiuszem spisał na straty z powodu konfliktu z właścicielem klubu Aurelio De Laurentiisem. Wiele wskazywało na to, że do Juventusu trafi już w styczniu 2021 roku. Nie było tygodnia, żeby Polak nie gościł na okładce któregoś z największych włoskich dzienników. Ostatecznie jednak przeniósł się na Lazurowe Wybrzeże, do Marsylii. W 54 występach we wszystkich rozgrywkach strzelił dla Olympique 30 goli.

Kilka miesięcy temu prezydent OM Pablo Longoria przekazał, że Polak został wykupiony z Neapolu i jego kontrakt na Stade Velodrome będzie obowiązywał o 12 miesięcy dłużej, czyli do połowy 2025 roku. Nic zatem nie wskazywało, że napastnik zmieni klub.

Czeka go trudne zadanie

Milik przekonał do siebie władze turyńskiego klubu, ale trudniejszym zadaniem będzie przekonanie kibiców Starej Damy. Ci na wiadomość o sprowadzeniu Milika zareagowali krytyką, nazywając napastnika "polskim Moratą" (od nazwiska piłkarza znanego z marnowania wielu sytuacji bramkowych).

W barwach Olympique Milik w poprzednim sezonie wystąpił w 37 meczach, strzelając 20 goli i zaliczając dwie asysty.

Aby zapewnić sobie przychylność kibiców Juventusu i ewentualny ostateczny transfer, będzie musiał wspiąć się na wyżyny swoich umiejętności.