Precyzja Milika. "Nikt nie przewidywał, że może uderzyć z takiej odległości"

19.04.2018 | Arkadiusz Milik na kolejny występ w podstawowym składzie Napoli czekał 242 dni. Kiedy wreszcie na murawie pojawił się od pierwszej minuty swoje - trafił do siatki Udinese. Polak z wielkim spokojem dobił strzał Jose Marii Callejona i dał swojej ekipie prowadzenie 3:2. Stadion San Paolo oszalał, Milik jest w Neapolu uwielbiany. Ostatecznie piłkarze trenera Maurizio Sarriego wygrali 4:2 i odrobili dwa punkty do liderującego w Serie A Juventusu.

31.03 | To, co zrobił Arkadiusz Milik w meczu z Romą, można oglądać w nieskończoność. Najpierw kapitalnie uporał się z opanowaniem piłki, trochę ekwilibrystyki i na końcu pewny strzał. Tak strzelił 16. gola w sezonie dla Napoli. Gola z serii "stadiony świata".

"Potężna lewa noga Milika robi różnicę. Jest najlepszy w lidze" Arkadiusz Milik... czytaj dalej »

Była 64. minuta, kiedy Milik dostał podanie od Piotra Zielińskiego i idealnie przymierzył przy słupku. "Nikt nie przewidywał, że może uderzyć z takiej odległości" - ocenił komentator Eleven Sports.



To była 17. bramka reprezentanta Polski w sezonie. Do najskuteczniejszego Fabio Quagliarelli z Sampdorii traci pięć bramek, do wicelidera Krzysztofa Piątka, występującego w Milanie - cztery. Łącznie Milik uzbierał 20 goli we wszystkich rozgrywkach - jest najlepszym strzelcem w neapolitańskiej ekipie.

Rywale spadli z ligi

Drużyna Carlo Ancelottiego zwyciężyła w niedzielę 3:1. Dwa pozostałe trafienia zanotował obrońca Kalidou Koulibaly. Drużyna Mariusza Stępińskiego i Pawła Jaroszyńskiego po porażce zleciała z ekstraklasy. A Napoli odłożyło koronację Juventusu (brak zwycięstwa w Weronie dałoby turyńczykom mistrzostwo).

W tabeli zajmuje drugie miejsce - przewaga nad kolejnym w tabeli Interem Mediolan wynosi aż 10 punktów, a do końca sezonu pozostało sześć kolejek.

Wyniki 32. kolejki:



sobota

AC Milan - Lazio Rzym 1:0

SPAL Ferrara - Juventus 2:1

AS Roma - Udinese 1:0

niedziela

Chievo Werona - Napoli 1:3

Frosinone - Inter Mediolan 1:3

Torino - Cagliari 1:1

Fiorentina - Bologna 0:0

Sampdoria - Genoa 2:0

Sassuolo - Parma 2:0



w poniedziałek:

Atalanta Bergamo - Empoli