Milik obijał słupki w hicie z Lazio. Potem idealnie trafił z wolnego

Była 37. minuta, gdy napastnik reprezentacji Polski idealnie przymierzył lewą nogą ze stojącej piłki. Bramkarz gości Thomas Strakosha nie zareagował. W przypadku Milika to żadna nowość. Na włoskich boiskach dopracował ten element niemal do perfekcji. Ostatnio gola z rzutu wolnego wbił w grudniu - zwycięskiego w meczu przeciwko Cagliari.



W niedzielny wieczór okoliczności były inne. Milik trafił na 2:0. Przewaga gospodarzy była bezdyskusyjna. Chwilę wcześniej wynik otworzył Jose Callejon.



Sam Milik dwukrotnie obijał słupek - raz po akcji z Piotrem Zielińskim.

Pech gospodarzy

Lazio odpowiedziało dopiero w 50. minucie. Rezerwowy Joaquin Correa jednak minimalnie chybił. Później próbowali jeszcze Luis Alberto i Ciro Immobile. Nieskutecznie.



Temu ostatniemu udało się w końcu strzelić w minucie 65., choć nic tego gola nie zapowiadało. Rzymian po ich pojedynczych zrywach znów uratował słupek, potem poprzeczka po uderzeniach Fabiana Ruiza i Callejona.



Gości na więcej nie było stać. Ich sytuację w ostatnich 20 minutach skomplikował jeszcze obrońca Francesco Acerbi, gdy po drugiej żółtej kartce wyleciał z boiska.



Napoli, wicelider po półmetku rozgrywek, przynajmniej do poniedziałku zmniejszyło do sześciu punktów dystans do Juventusu. Mistrzowie kraju tego dnia rozpoczną rundę rewanżową z Chievo.



Lazio w tabeli jest piąte. Do czwartego miejsca (zajmuje je Roma), oznaczającego występy w Lidze Mistrzów, traci punkt.

Źródło: PAP/EPA Milik ma 11 goli w tym sezonie Serie A

20. kolejka Serie A:

sobota

AS Roma - Torino 3:2

Udinese - Parma 1:2

Inter - Sassuolo 0:0

niedziela

Frosinone - Atalanta 0:5

Fiorentina - Sampdoria 3:3

Spal - Bologna 1:1

Cagliari - Empoli 2:2

Napoli - Lazio 2:1

poniedziałek

Genoa - AC Milan

Juventus - Chievo