Napoli nie zawiodło. Milik przyczynił się do łatwego zwycięstwa

Awantura po meczu Milanu. Wymienił się koszulkami, żeby zadrwić z rywala W sobotę piłkarze... czytaj dalej » Inny rezultat niż wygrana drużyny Carlo Ancelottiego byłaby sensacją. Rzecz jasna większą niż sobotnia porażka pędzącego po ósmy tytuł z rzędu Juventusu ze SPAL. Goście z Neapolu objęli prowadzenie w 16. minucie, kiedy Dries Mertens dośrodkował z rzutu rożnego, a do piłki najwyżej wyskoczył Kalidou Koulibaly.



Do przerwy wicelider nie forsował tempa. Nie musiał, bo Chievo, które zleciało już do drugiej ligi, w żaden sposób nie potrafiło zagrozić bramce Davida Ospiny. Biegający w ataku gospodarzy Mariusz Stępiński był osamotniony, w pojedynkę nie był w stanie zrobić nic.

Rozdrażniony Milik

Napoli mogło za to strzelić kolejne gole. W minucie 25. fatalnie spudłował rumuński obrońca Vlad Chiriches, a chwilę później swoją okazję zmarnował Arkadiusz Milik. Polski napastnik zadanie miał trudniejsze, golkipera rywali próbował pokonać strzałem głową z ostrego kąta.

Źródło: Getty Images Gol na 1:0 Kalidou Koulibaly'ego

Przed meczem "La Gazzetta dello Sport" rozpisywała się, że Milik był rozgoryczony decyzją Ancelottiego, który posadził go na ławce rezerwowych w czwartkowym ćwierćfinale Ligi Europy z Arsenalem. Przeciwko Chievo chciał udowodnić, że szkoleniowiec wciąż może na niego liczyć, w końcu zdobył 19 bramek we wszystkich rozgrywkach - najwięcej w neapolitańskim zespole.



I w drugiej połowie Polak dołożył kolejne trafienie. W 64. minucie Milik dostał podanie od Piotra Zielińskiego i z dystansu, kompletnie niepilnowany, idealnie przymierzył przy słupku. To był jego 17. ligowy gol. Do najskuteczniejszego Fabio Quagliarelli z Sampdorii traci pięć bramek, do wicelidera Krzysztofa Piątka - cztery.



GOL MILIKA, ASYSTA ZIELIŃSKIEGO!



P. Zieliński zagrał do A. Milika, a ten strzałem zza pola karnego pokonał bramkarza AC ChievoVerona! 17. bramka napastnika SSC Napoli w tym sezonie Serie A TIM! pic.twitter.com/VjhfjdmxLE — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) 14 kwietnia 2019





Gola na 3:0 wbił jeszcze Koulibaly. Chievo odpowiedziało honorowym trafieniem Słoweńca Bostjana Cesara w minucie 90.

Źródło: Getty Images Z gratulacjami pospieszył Piotr Zieliński

Koronacja odłożona

Napoli odłożyło koronację Juventusu (brak zwycięstwa z Chievo dałoby turyńczykom mistrzostwo). Tylko katastrofa może odebrać drużynie Ancelottiego drugie miejsce - przewaga nad kolejnym w tabeli Interem Mediolan wynosi aż 10 punktów, a do końca sezonu pozostało sześć kolejek.



Dlatego dla piłkarzy Napoli do rangi największego wyzwania urasta rewanż z Arsenalem, gdzie w czwartek na własnym stadionie spróbują odrobić dwubramkową stratę (w Londynie zwyciężyli gospodarze 2:0).