Włosi wydali werdykt w sprawie skandalu po anulowaniu gola Milika

Polski napastnik w końcówce spotkania trafił do siatki Salernitany, zdobywając - tak się przynajmniej pierwotnie wydawało - bramkę na 3:2 dla Juventusu. W geście radości Milik zdjął koszulkę. Sędzia Matteo Marcenaro ukarał go za to żółtą kartką, a że było to drugie takie upomnienie, reprezentant Polski musiał opuścić boisko.

Jeszcze gorsza dla Milika wiadomość pojawiła się po kolejnych kilkudziesięciu sekundach, kiedy po analizie VAR uznano, że w tej akcji na pozycji spalonej był Leonardo Bonucci (nie dotknął piłki ani nie wpłynął na jej tor lotu) i bramkę anulowano. Wywołało to żywiołowe, ale i słuszne protesty na ławce trenerskiej Juventusu. W analizie VAR nie wzięto bowiem pod uwagę łamiącego linię spalonego piłkarza Salernitany Antonio Candrevy.

Źródło: Instagram/Arkadiusz Milik "Bez słów" - tak Milik skomentował swojego nieuznanego gola z Salernitaną

Arbiter decyzji nie zmienił, a za niewłaściwe zachowanie pokazał czerwoną kartkę trenerowi Massimiliano Allegriemu oraz odpoczywającemu już Juanowi Cuadrado. Za przepychanki z boiska wyrzucony został także obrońca Salernitany Federico Fazio.

We wtorek zdarzeniom z Turynu z ostatniej niedzieli przyglądały się władze ligi. W związku z decyzją, która pozbawiła Juventus trzech punktów, sędziowie nie poniosą żadnych konsekwencji. Nie cofnięto też czerwonych kartek dla wspomnianej czwórki, która tym samym nie będzie mogła wziąć udziału w najbliższym meczu ligowym.

"W przypadku Milika to nic dziwnego, gdyż jako jedyny z tej czwórki został wykluczony za sumę żółtych kartek, a nie bezpośrednią czerwoną" - komentuje werdykt "La Gazzetta dello Sport".

Do wyjazdowego starcia z Monzą Stara Dama przystąpi bez Polaka, Cuadrado i trenera Allegriego, z kolei Fazio opuści domowy mecz z Lecce.

Juventus otrzymał także grzywnę w wysokości pięciu tysięcy euro za to, że - jak podkreśla włoski dziennik - jeden z pracowników klubu po powrocie do szatni "wykonywał w kierunku sędziego lekceważące miny".