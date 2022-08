Media: Juventus negocjuje z Milikiem. Snajper Barcelony przesadził z żądaniami

Arkadiusz Milik może powrócić z Francji do Włoch

Depay nie rozegrał nawet minuty w dwóch ligowych meczach wicemistrzów Hiszpanii w nowym sezonie. Po przybyciu Roberta Lewandowskiego nie może liczyć na podobną rolę, jak w minionych rozgrywkach. W obecnej sytuacji trudno będzie mu odpowiednio przygotować się do nadchodzących mistrzostw świata. Transfer wydaje się najlepszym wyjściem, ale Holender nie ułatwia rozwiązania problemu. Bierze pod uwagę tylko odejście do innego czołowego klubu Europy i ma bardzo wygórowane oczekiwania kontraktowe. Rzadki wyczyn Lewandowskiego. Wcześniej udało się to tylko trzem Polakom Niewielu polskich... czytaj dalej »

Polak tańszą opcją

Barcelona jest otwarta na rozwiązanie jego umowy, która obowiązuje do końca przyszłego sezonu. Krok ten uzależniony jest jednak od wyniku negocjacji zawodnika z Juventusem, a te utknęły w martwym punkcie.

W efekcie turyńczycy skierowali zainteresowanie w stronę Milika. W przeszłości grał on już z powodzeniem we Włoszech, reprezentując barwy SSC Napoli, a obecnie ma problemy w Marsylii.

"Depay nadal pozostaje priorytetem dla Juve, ale nie za wszelką cenę. Z tego powodu rozpoczęły się negocjacje z Milikiem" - donosi "Corriere dello Sport".

W podobnym tonie sprawę przedstawia kataloński dziennik "Sport", pisząc o irytacji włoskiego klubu oczekiwaniami finansowymi Holendra.

Źródło: Getty Images Arkadiusz Milik ma dobre wspomnienia z Serie A

Zdaniem dziennikarzy ostatnie słowo w kwestii wyboru nowego napastnika będzie należało do trenera Juventusu Massimiliano Allegriego. Transakcja z udziałem Polaka wydaje się jednak coraz bardziej realna. Według "Corriere dello Sport" Olympique Marsylia jest gotowa wypożyczyć Milika za 2 miliony euro z opcją wykupu za kolejne 8 mln. W Turynie mógłby on liczyć na kontrakt w wysokości około 3,5 mln euro netto na sezon.

Polski napastnik w trzech ligowych kolejkach bieżącego sezonu we Francji nie strzelił żadnego gola. Ostatnie spotkanie z FC Nantes przesiedział w całości na ławce rezerwowych, a jego drużyna wygrała 2:1.