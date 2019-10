Milik negocjuje nowy kontrakt. "Jestem bardzo szczęśliwy w Neapolu"

Mecze ligi włoskiej można oglądać w kanałach ELEVEN SPORTS w Player.pl

Zabójcze dwa dotknięcia. Tak Milik się odblokował Najpierw był gol... czytaj dalej » Milik długo czekał na pierwsze gole w tym sezonie. Wcześniej, po rozpoczęciu ligowych rozgrywek, przez miesiąc musiał leczyć uraz pachwiny. W sobotę wystąpił dopiero w trzecim spotkaniu Serie A. I szansę od trenera Carlo Ancelottiego wykorzystał.



To jego bramki z 37. i 67. minuty zapewniły wygraną Napoli nad beniaminkiem włoskiej ekstraklasy.



- Musieliśmy się sporo namęczyć, bo Hellas to twardo grająca drużyna - skomentował Milik przed kamerą telewizji "Sky Sport".



- Nie grałem do tej pory za dużo, bo miałem problemy na początku sezonu. Teraz jestem w dobrej formie. Czuję głód gry i goli - dodał.

"Rozmawiamy o przedłużeniu umowy"