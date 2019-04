Włosi ocenili, Milik najgorszy w Napoli. "Wiele okazji i żadnego gola"

To nie był udany mecz dla Milika

20.01 | Arkadiusz Milik wbił w niedzielę jedenastego gola w sezonie. Tym razem efektownym strzałem z rzutu wolnego przyczynił się do zwycięstwa 2:1 nad Lazio.

16.11 | Arkadiusz Milik pokazał, że ma nerwy ze stali. W 91. minucie meczu Cagliari - Napoli cudownie wykonał rzut wolny i zapewnił drużynie ważną wygraną 1:0 w 16. kolejce Serie A. Polak przegonił koszmary sprzed kilku dni, kiedy nie wykorzystał znakomitej okazji przeciwko Liverpoolowi. Dla napastnika był to ósmy gol w tym sezonie ligi włoskiej.

9.12 | To były udane występy Piotra Zielińskiego i Arkadiusza Milika w Serie A. Obaj wbili trzy z czterech goli Napoli w meczu z przedostatnim w tabeli Frosinone.

14.05 | Trudno wymarzyć sobie lepsze wejście na boisko. Arkadiusz Milik w meczu z Sampdorią pojawił się na placu w 71. minucie. Kilkadziesiąt sekund później, w swojej pierwszej akcji, huknął i strzelił gola rzadkiej urody. W samo okienko bramki. Jego Napoli wygrało na wyjeździe 2:0 (trafił jeszcze Raul Albiol). Dla Milika to czwarte trafienie w tym sezonie. W tym meczu zagrało łącznie pięciu Polaków - także Piotr Zieliński u zwycięzców oraz Bartosz Bereszyński, Karol Linetty i Dawid Kownacki u pokonanych. Napoli zostało wicemistrzem Włoch, mistrzem po raz kolejny Juventus.

19.04.2018 | Arkadiusz Milik na kolejny występ w podstawowym składzie Napoli czekał 242 dni. Kiedy wreszcie na murawie pojawił się od pierwszej minuty swoje - trafił do siatki Udinese. Polak z wielkim spokojem dobił strzał Jose Marii Callejona i dał swojej ekipie prowadzenie 3:2. Stadion San Paolo oszalał, Milik jest w Neapolu uwielbiany. Ostatecznie piłkarze trenera Maurizio Sarriego wygrali 4:2 i odrobili dwa punkty do liderującego w Serie A Juventusu.

8.04 | To był polski dzień w Neapolu. Trzy gole, ale dwa autorstwa Polaków. Dla Chievo trafił Mariusz Stępiński, dla Napoli - Arkadiusz Milik. Gospodarze przegrywali 0:1, ale i tak wygrali, zaczynając skuteczny pościg dopiero w 89. minucie!

31.03 | To, co zrobił Arkadiusz Milik w meczu z Romą, można oglądać w nieskończoność. Najpierw kapitalnie uporał się z opanowaniem piłki, trochę ekwilibrystyki i na końcu pewny strzał. Tak strzelił 16. gola w sezonie dla Napoli. Gola z serii "stadiony świata".

14.04 | Piłkarze Napoli zwyciężyli na stadionie najsłabszej ekipy w Serie A Chievo Werona 3:1. Jednego z goli wbił Arkadiusz Milik, który we wszystkich rozgrywkach uzbierał ich 20.

22.04 | Niespodzianka w 33. kolejce Serie A. Napoli z Piotrem Zielińskim i Arkadiuszem Milikiem w składzie długo prowadziło z Atalantą 1:0 i nic nie wskazywało, że straci punkty. A jednak. Wicelider tabeli był nieskuteczny i zapłacił za to porażką 1:2.

Przez znaczną część poniedziałkowego meczu wydawało się, że Napoli sięgnie po zwycięstwo. W pierwszej połowie, rozgrywanej w ulewie, gospodarze kontrolowali przebieg spotkania. Prowadzili od 28. minuty po golu Driesa Mertensa i mieli kolejne okazje. Np. chwilę po tej bramce Milik podał sprytnie do Piotra Zielińskiego, pomocnik reprezentacji Polski pobiegł w kierunku bramki rywali, ale przegrał pojedynek z golkiperem rywali.

Na początku drugiej połowy bardzo bliski powodzenia był Milik. W sytuacji sam na sam z bramkarzem kopnął nad nim piłkę, ale zmierzającą do siatki futbolówkę w ostatniej chwili wybił obrońca Atalanty Andrea Masiello. Jak wykazała technologia goal-line, piłka nie minęła całym obwodem linii bramkowej. Zabrakło bardzo niewiele... Milik miał też inne szanse, ale nie zdołał w poniedziałek strzelić gola.

Źródło: newspix.pl Milik miał kilka okazji z Atalantą

Bardziej skuteczni okazali się rywale. W 69. minucie wyrównał Duvan Zapata, a jedenaście minut później ten sam zawodnik wypracował gola strzelonego przez Mario Pasalica. Skończyło się niespodziewaną porażką Napoli 1:2. Drużyna Carlo Ancelottiego pozostała nad drugim miejscu w tabeli, ale ma już tylko sześć punktów przewagi nad trzecim Interem.

"Surrealistyczne wykonanie"

Po meczu włoskie media najbardziej krytycznie ocenili Milika, który pozostał na swoich 17 ligowych trafieniach w sezonie. "Miał kilka okazji bramkowych, które wcześniej zamieniał na gole.Zwłaszcza ten lob, gdy piłce nie pozwolił wejść do bramki Masiello" - czytamy w "La Gazzetta dello Sport".

Zdaniem najpopularniejszego dziennika sportowego we Włoszech polski napastnik "zapracował" na miano "Il peggiore", czyli "najgorszego" w drużynie gospodarzy. Jego występ został oceniony na "5" w skali "1-10" (1 to występ poniżej krytyki, a 10 - klasa światowa). Taką samą notę otrzymał tylko w szeregach neapolitańczyków Fabian Ruiz, a w ekipie Atalanty Gianluca Mancini. Nota Zielińskiego to "5,5".

Piątkę Milik otrzymał też od serwisu "Sky". Jeszcze niżej, bo na "4,5" nasz reprezentant został oceniony przez portal tuttomercatoweb.com. "Surrealistyczne wykonanie. Wiele okazji i żadnego gola" - argumentował włoski serwis, który Zielińskiemu wystawił notę "6".

Polacy będą mieli do rehabilitacji w niedzielę. Napoli zmierzy się na wyjeździe z przedostatnim w tabeli Frosinone.