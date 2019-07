Milik wyląduje w Mediolanie? Napoli negocjuje z napastnikiem Interu

Trzeba przyznać, że lato w Serie A jest wyjątkowo gorące. Dzieje się bardzo dużo, a jednym z najaktywniejszych graczy na transferowym rynku jest SSC Napoli. Priorytetem klubu miało być sprowadzenie Jamesa Rodrigueza z Realu Madryt, ale kibice muszą na ten zakup jeszcze poczekać.

Sytuacja wymaga czasu, ale okazuje się, że barwy Azzurrich może wcześniej przywdziać inny napastnik. Jak podaje "La Repubblica", Napoli zamierza pozyskać Icardiego. W przeciwnym kierunku miałby powędrować Arkadiusz Milik.

Włoski dziennik poinformował, że właściciel Napoli Aurelio de Laurentiis prowadzi rozmowy z Wandą Narą, czyli żoną Icardiego, która jest jednocześnie jego agentką. Wicemistrzowie Italii są podobno gotowi zaoferować napastnikowi 7 mln euro za sezon.

Argentyńczyk nie może liczyć na występy w Interze, gdzie jest pokłócony z władzami, a także trenerem Antonio Conte. 26-letni piłkarz chciałby zmienić otoczenie. Pisano też o Juventusie, ale na razie temat upadł.

Z punktu widzenia polskich kibiców najważniejsze jest to, że częścią zapłaty za Icardiego miałby być Milik. To dość zaskakujące informacje, gdyż był on najskuteczniejszym piłkarzem Napoli w minionym sezonie. Neapolitańczycy chcą zaoferować Polaka Interowi, aby zapłacić mniej za Argentyńczyka.