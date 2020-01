Atletico szuka napastnika. Milik w kręgu zainteresowań

15.12 | To się nazywa skuteczność. Arkadiusz Milik zadziwia w tym sezonie niczym Robert Lewandowski. Próbkę swoich nieprzeciętnych umiejętności pokazał w sobotnim meczu z Parmą. Nie tyle gol Polaka był piękny, co wyskok przy strzale.

Mecze ligi włoskiej można oglądać w kanałach ELEVEN SPORTS w Player.pl

Finansowa katastrofa Milanu. Wszystko zaczęło się od Teveza Milan w ostatnich... czytaj dalej » W ostatnich miesiącach prezydent Napoli Aurelio De Laurentiis nie miał najlepszych kontaktów ze swoimi piłkarzami. Nie brakowało również głosów, że pod Wezuwiuszem szykuje się prawdziwa transferowa rewolucja.

Kusząca propozycja

Milik nie zaszedł jednak 70-latkowi za skórę. Wręcz przeciwnie, De Laurentiis chciałby już teraz przedłużyć z nim umowę, dać dużą podwyżkę, a przy okazji zapisać w kontrakcie klauzulę odstępnego opiewającą na 100 milionów euro.

Aktualnie Milik zarabia 2,5 mln euro za sezon, a jego kontrakt wygasa w czerwcu 2021 roku.

"Napoli i Arkadiusz osiągnęli porozumienie w sprawie odnowienia niektórych zapisów w umowie, m.in. wynagrodzenia w wysokości 4,5 mln euro na sezon do 2024 roku. Kwota odstępnego ciągle wymaga ustalenia, ale prezydent Aurelio de Laurentiis chciałby, by było to co najmniej 100 milionów euro. Negocjacje w toku" - poinformował na Twitterze włoski dziennikarz Nicolo Schira.



Il #Napoli e Arek #Milik hanno l’accordo sulle cifre del rinnovo: stipendio da 4,5 milioni di euro netti a stagione fino al 2024. Da definire ora l’importo della clausola rescissoria che #ADL vorrebbe di almeno 100 milioni. Lavori in corso. #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) January 6, 2020

Atletico potrzebuje skuteczności

Nie wiadomo, czy Polak przystanie na nowe warunki. Hiszpański "AS" donosi, że jego sytuacji coraz uważniej przygląda się Atletico Madryt. Zespół Diego Simeone ma spory problem ze strzelaniem goli. Zwłaszcza, gdy kontuzjowany jest Diego Costa.

W rozegranych do tej pory 19 kolejkach La Liga piłkarze Rojiblancos tylko 22 razy pokonywali bramkarzy rywali, jednak dzięki szczelnej grze w defensywie zajmują trzecie miejsce w tabeli. Dla porównania, pierwsza Barcelona strzeliła aż 49 goli, a drugi Real 36.

Skuteczność Milika w tym sezonie jest imponująca. Zwłaszcza, że jesienią kontuzje go nie oszczędzały. Biorąc pod uwagę Serie A i Ligę Mistrzów, reprezentant Polski trafia do siatki średnio co 85 minut. W sumie strzelił 10 goli w 12 meczach.