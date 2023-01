Niepokojący komunikat Juventusu w sprawie Milika

Niedziela okazała się czarnym dniem dla kibiców Juventusu. Nie dość, że Stara Dama przegrała u siebie z Monzą 0:2, to jeszcze na jakiś czas straciła napastnika reprezentacji Polski. Na jak długo?

Pomeczowa wypowiedź trenera Massimiliano Allegriego od początku nie napawała optymizmem. Szkoleniowiec turyńskiego zespołu potwierdził w rozmowie z reporterami, że napastnik poczuł dyskomfort mięśniowy. Zapowiedział, że Milika czeka przerwa przynajmniej w kilku najbliższych spotkaniach.

Aktualizacja w tej sprawie przyszła w poniedziałek. Włoski klub po badaniach lekarskich potwierdził kontuzję lewego uda Milika. Reprezentant Polski przejdzie kolejne testy za dwa tygodnie.

Jak poinformował klub w komunikacie, uraz polega na "średnim uszkodzeniu mięśnia półbłoniastego lewego uda".

Lekarze zlecili kolejne badania za dwa tygodnie, aby dokładnie określić czas powrotu do zdrowia. Oznacza to, że napastnik nie będzie zdolny do gry co najmniej do połowy lutego. 28-latek w tym sezonie ma na koncie sześć trafień w Serie A. Ponadto Milik może pochwalić się dwoma golami w bieżącej edycji Ligi Mistrzów.



Lista meczów może się jeszcze wydłużyć

W tym czasie ominie go zaplanowany na czwartek występ w ćwierćfinale Pucharu Włoch z rzymskim Lazio, a także dwa mecze ligowe (z Salernitaną i Fiorentiną). Niepewna jest także gra w dwumeczu (1/16 finału) Ligi Europy z Nantes (pierwszy mecz 16 lutego, rewanż 23 lutego).

Polak, wprowadzony na boisko w 58. minucie meczu z Monzą, nie odmienił jego losów, a w 80. minucie doznał kontuzji i nie mógł kontynuować gry. Gospodarze musieli sobie radzić w dziesiątkę, gdyż już wcześniej trener Allegri wykorzystał wszystkie pięć zmian.